Горе-отцы должны своим детям миллионы в Шымкенте

Вспоминая свой брак, Айман не сдерживает слез. С мужем развелась из-за его увлечения азартными играми.

Женщина признается, последней каплей стало то, что он проиграл дом и автомобиль в казино. Сейчас она с двумя детьми проживает на съемной квартире. Алименты бывший муж не платит около 10 лет, встреч с детьми избегает.

Айман (имя изменено):

«Я развелась с мужем 10 лет назад. Он меня с двумя детьми оставил на улице. Развод мне тяжело дался, тогда я еще была беременна на второго ребенка. Первому ребенку он дал свою фамилию, а второго не признал своим сыном. На звонки не отвечает, встреч избегает. После развода он дал мне 200 тысяч тенге, с тех пор прошло 10 лет. Я на эти деньги даже квартиру не смогла купить».

В Шымкенте, по официальным данным, от исполнения отцовского долга уклоняются 840 мужчин. Некоторых из них не платят алименты десятилетиями. Нерадивые папы задолжали своим детям около 800 миллионов тенге. Большинство из них просто прикрываются отсутствием работы. На самом же деле скрывают свой реальный доход. И только штрафы или аресты могут заставит алиментщиков ответит перед законом за свои действия.

Бауыржан Мирзалиев, старший прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры г. Шымкента:

«Ведется работа по привлечению к ответственности виновных лиц. Согласно 139-ой статье злостные алиментщики понесут уголовную ответственность. Они должны будут отработать 600 часов общественных работ. Кроме того, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет лишения свободы, или условный срок. Если человек не будет платить алименты в течение 3 месяцев, он будет зарегистрирован в реестре должников в соответствии с законом о судебных приставах, и будут приняты неотложные меры».

К слову, Казахстан в десятке стран мира по самому большому числу разводов. Но это еще полбеды. Ведь от несостоявшихся браков родителей страдают дети. С этой проблемой нужно бороться на законодательном уровне, считают эксперты. К примеру, усилить наказание за неуплату родителем алиментов.