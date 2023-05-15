Грозы и пыльные бури: погода на 16 мая

В Шымкенте 16 мая утром и днем ожидается гроза, передает Otyrar.

Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза.

На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем порывы 25 м/с.

На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 16 мая утром и днем ожидается гроза.

Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.