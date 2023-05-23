«Хотел банк ограбить»: В Шымкенте судят иностранца, устроившего перестрелку

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Көркем Усибалиева
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В Шымкенте судят гражданина Узбекистана, который устроил перестрелку в оружейном магазине. Было еще 20 февраля текущего года.

Расследование завершилось, начались слушания по делу. Во время судебного процесса в специализированном межрайонном суде показали то самое видео. На кадрах, мужчина зашел в магазин с сумкой, где хранился обрез охотничьего ружья. Под видом покупателя он попросил сотрудницу магазина показать ружье. После вытащил из сумки оружие и начал угрожать продавщице.

На суде свидетелями выступили сотрудники оружейного магазина и охранного агенства. По словам работников охранного агентства, на место происшествия они прибыли спустя несколько минут и попытались самостоятельно задержать вооруженного мужчину. Стрельбу подсудимый, по словам работников, начал, даже не вступив с ними в диалог. Свидетель получил ранение в пятку, а его напарник в руку.

«Начал стрелять, ничего даже не сказал, я стрелял в ответ, четыре пули запустил в него. Он побежал в другую сторону. За ним погнался мой напарник. Когда он подбежал, подсудимый выстрелил в него. Я проверил своего напарника и побежал за ним. В тот момент приехали полицейские»,— говорит свидетель.

Иностранца обвиняют в «разбое», «покушении на убийство» и «незаконном ношении оружия». Свою вину гражданин Узбекистана на судебном процессе не отрицает. Мужчина говорит, что пошел на преступление из-за плохого материального состояния. Взяв оружие из магазина, он якобы хотел ограбить банк.

«Хотел банк ограбить»,- говорит подсудимый.

Судья: — Обрез не пойдет для банка?

Подсудимый: -Нет

Судья: -А какой нужен тогда? Автомат что ли? Садитесь.

Напомним, перестрелка произошла 20 февраля после обеда на пересечении улиц Иляева и Рыскулбекова. Подсудимый ранил двух сотрудников охранного агентства. На место проишествия приехали полицейские. Правоохранителям удалось задержать стрелка за 15 минут. Какой приговор ему вынесет судья пока неизвестно.

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