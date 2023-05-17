Интересные факты о жизни Токаева, которые вы могли не знать

Касым-Жомарт Токаев на посту Главы государства без малых 4 года. Сегодня он отмечает свой 70-летний юбилей.

Практического с самого начала казахстанцы задавались вопросом, объявят ли 17 мая праздничным, выходным днем в стране. Однако, как оказалось Касым-Жомарт Токаев не любит отмечать свой день рождения и каких-либо мероприятий, тем более на государственном уровне проводить не планирует.

Все мы родом из детства

Касым-Жомарт Кемелевич- коренной алматинец. Родился в 1953 году в семье 30-летнего Кемеля Токаева и 22-летней Турар Шабарбаевой. У отца будущего политика оказалась непростая судьба, он рано остался сиротой. А во время Великой Отечественной войны, сам же принимая участие в ней, потерял и родного брата Касыма. Во время войны Кемел получил инвалидность, но после решил поступить на филологический факультет, стал работать журналистом и параллельно писал книги. Слава и признание пришли к автору не сразу. На сегодняшний день Кемеля Токаева считают основоположником детективного-приключенческого жанра. Мать Токаева работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

Двойное имя

При рождении будущего политика назвали двойным именем. Касым — в честь погибшего на фронте дяди, а Жомартом назвала его мама. С арабского Касым переводится как «распределяющий, кормилец», а Жомарт — «щедрый, благородный, великодушный».

Касым-Жомарт Токаев- единственный сын в семье

У него есть две родные сестры: старшая — жена дипломата, младшая — политолог.

К слову, к языкам у будущего президента всегда было особое отношение. Он владеет казахским, русским, английским, китайским и французским.

Любовь к теннису

13 лет Токаев возглавлял федерацию настольного тенниса. Этим видом спорта политик увлекается с юных лет и до сих пор поддерживает физическую форму — например соревнуется с Эрдоганом во время двусторонних встреч.

Автор 10 книг

Родившись в семье журналиста и педагога, казалось бы любовь к книгам была чем то логичным и неизбежным явлением. Глава государства лично написал 10 книг по проблемам международных отношений. Впервые сборник дипломатических очерков, получивший название «Преодоление», вышел в 2003 году и впоследствии переиздавался. Президент не раз отмечал, что любит читать художественные произведения, мемуары и книги на политическую тематику. Кстати телерадиокомплекс президента даже опубликовал подборку книг, которые читает президент, и выглядит она таким образом:

«Құтты білік», Жүсіп Баласағұни;

«Құнанбай», Ерлан Сыдықов;

Future Industries, Алек Росс;

«Неизбежно: 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее», Кевин Келли.

От специалиста международных отношений до Акорды

В 1975 году Токаев окончил МГИМО, а затем Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовую деятельность Касым-Жомарт Токаев начал в 1975 году, в разные годы работал в МИД СССР.

1992- назначен заместителем министра иностранных дел;

1994- министр иностранных дел;

1999- стал заместителем премьер-министра и к концу года назначен премьер-министром;

2002- государственным секретарь – министр иностранных дел РК;

С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК;

2007- председатель Сената Парламента Республики Казахстан.

В 2011- назначен заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.

16 октября 2013 года вновь избран Председателем Сената Парламента Республики Казахстан.

20 марта 2019 года принес присягу в качестве Президента Республики Казахстан.

Что говорят о нем?

Как рассказал «Ведомостям» его однокурсник, сейчас доцент МГИМО Владимир Шишкин, Касым-Жомарт Токаев прекрасно учился, выбрав в качестве основного иностранного языка китайский. По его словам, Токаев и сейчас, несмотря на высокий пост, остается простым в общении человеком, внимательным к собеседнику.

А вот что говорит его коллега Марат Лаумулин на страницах журнала Expert Kazakhstan.

«Он запомнился нам, молодым дипломатам — сотрудникам образованного в начале 1990-х годов Министерства иностранных дел уже независимого Казахстана, — как мягкий и интеллигентный человек. Тогда он занимал должность заместителя министра. Уже через пару лет он возглавил МИД. Токаев выгодно выделялся среди других «московских казахов» — так мы называли дипломатов — выходцев из МИД СССР и других союзных структур. Как правило, они уезжали учиться в Москву сразу из дома, Алма-Ату практически не знали и были здесь чужими. Касым-Жомарт Кемелевич, напротив, был настоящим алматинцем во всех смыслах слова — по воспитанию и духу. Он завоевал симпатии всех сотрудников своей природной вежливостью и истинной интеллигентностью (хотя и мог устроить разнос не хуже любого другого зама «с погонами»)», — вспоминает Марат Лаумулин.

Жена и единственный сын

Токаев разведен, у него есть сын Тимур, который занимается бизнесом. Информации о нем в открытых источниках крайне мало.

«Да, под Москвой у Токаева есть богатый загородный дом, но у него нет огромных кусков собственности в Казахстане. У него есть сын, но и у сына этого нет. Он предприниматель средней руки», — говорил в недавнем интервью однокурсник Токаева, московский журналист, публицист и писатель Ерлан Журабаев.

Бывшая жена президента Надежда Токаева настоящая «невидимка» для прессы. Известно только то, что в качестве первой леди страны она пробыла всего год. И то за это время ни разу СМИ не смогли увидеть их вместе. Немного позднее на официальном ресурсе его биография появилась с отметкой о семейном статусе «разведен».

Об отдыхе

Что касается отдыха президента, насколько известно, он брал краткосрочный отпуск в июле 2021 года. Всего на 4 дня. тогда Акорда опубликовала вот эти фото.

В 2022 году, также Токаев вышел в отпуск 2 августа и вернулся к работе 9 числа. В этом году, президент пока что не брал отпуск. И сегодня, 17 мая, в свой день рождения находится с государственным визитом в КНР. Каких либо мероприятий не ожидается, сообщил пресс-секретарь президента.