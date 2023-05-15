Как благоустроить двор за бюджетные деньги

В 2023 году в Туранском районе Шымкента будут установлены 13 детских игровых площадок.

Кроме того, планируется построить 10 открытых спортивных площадок. На сегодня уже определены подрядные компании и строители приступили к работам.

В доме №246, по улице Байдибек би Туранского района, проживают 30 семей. Многие годы из-за отсутствия собственной площадки дети играли в соседних дворах. Теперь же родители могут не беспокоиться за их безопасность – игровая площадка, скоро будет и во дворе этой многоэтажки.

«Я видела проект игровой площадки, и тщательно с ним ознакомилась. Там по смете видно, какие игровые элементы устанавливаются для детей. Предложила кое-что добавить, со мной согласились и я надеюсь они внесут эти поправки. Что-то ненужное, мы убираем. В общем, что у нас будет, решаем сообща»,— рассказывает жительница г. Шымкента Роза Торекулова.

5 игровых площадок будет построено в этом году и в микрорайоне Курсай. Из-за ограниченности выбора, участки под строительство детских объектов власти подбирали вместе с местными жителями. На сегодня локация игровых площадок определена, средства выделены и подрядные компании приступили к работам.

«Сначала в ходе конкурса по гос.закупкам, мы определили подрядчиков. Они уже приступили к работам. Срок строительства 3 месяца, но мы планируем закончить быстрее. Сметная стоимость объекта 28 млн-ов, но победители конкурса сделали скидку и теперь подрядчики приступили к работам», — говорит заместитель акима Туранского района Аманжол Бекбол.

Работы по благоустройству в Туранском районе осуществляются в рамках проекта «Бюджет народного участия». Всего же в этом году здесь планируется построить 13 игровых и 10 спортивных площадок.