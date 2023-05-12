Специалисты портала fingramota.kz рассказали как научить детей разумной экономии.

Деньги являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Мы ежедневно пользуемся ими, рассчитываемся за покупки и услуги, с их помощью стремимся реализовать свои мечты. И поэтому, очень важно с раннего возраста прививать у детей правильное отношение к деньгам.

С какого возраста начинать обучение детей обращению с деньгами?

Начните знакомство детей с деньгами в игровой форме. В 3-4 года ребенка можно научить распознавать разные монеты, попросив его рассортировать их в чашки разных цветов: к примеру, пусть ребенок положит монеты номиналом 100 тенге в красную чашку, 50 – в желтую, а 20 – в зеленую. И потом объяснить, что за деньги в красной чашке можно приобрести игрушку, а за деньги в зеленой чашке – мороженое.

Другой вариант – сыграть в игру с поиском монет. Положите различные монеты на бумагу и обведите карандашом – получатся круги. Затем смешайте монеты и позвольте ребенку положить монеты в круг соответствующего размера. И объясните, в каких кружках лежат монеты с меньшей и большей ценностью.

Поиграйте с ребенком в игру магазин. Расставьте на столе разные товары и закрепите на них ценники, а потом решите, кто будет покупателем, а кто продавцом. Если вы хотите, вы можете купить небольшую игрушечную кассу и игрушечные деньги (тенге, евро и доллары).

В каком возрасте давать ребенку карманные деньги?

Многие финансовые эксперты рекомендуют выдавать карманные деньги детям с 6–8 лет. Научите ребенка самостоятельно совершать покупки в магазине. Как известно, дети с самого раннего возраста пристально наблюдают за взрослыми, копируют их отношение к разным вещам, в том числе и к деньгам. Поэтому важно на своем примере показать, как ими правильно пользоваться. При походе с ребенком в магазин, обращайте его внимание на стоимость товаров. Со временем научите ребенка самостоятельно совершать покупки в магазине. Сравнивайте, но не осуждайте за покупку, которую ребенок выбрал. Обязательно похвалите ребенка за разумное расходование средств семейного бюджета.

Позвольте ребенку выбрать несколько вещей для будущей покупки. Помогите ребенку оценить сколько нужно времени, чтобы накопить нужную сумму. С этой целью пусть ребенок кладет деньги в подходящий конверт каждую неделю или месяц. В итоге, в целях формирования этой полезной привычки, очень важно приобрести желаемое ребенком.

Деньги, подаренные ребенку, пусть остаются его личной собственностью. Тем не менее, можно обсудить, как он будет распоряжаться своими финансами: потратит на определенную покупку сейчас либо отложит свои сбережения в копилку для приобретения более крупной покупки.

Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) можно вовлекать в домашнюю бухгалтерию наглядно показывая на цифрах как вы распоряжаетесь семейным бюджетом. Запишите на чистом листке одной цифрой общий семейный доход, потом из этой суммы вычтите расходы за квартиру, сумму долгов или кредита в семье. Далее из оставшейся суммы необходимо вычесть расходы на продукты, покупку необходимых предметов одежды, плату за мобильную связь, общественный транспорт и бензин для автомобиля. Если приближаются какие-то праздники или дни рождения, выделите определенную сумму на покупку подарков.

Дайте вашему ребенку определенную сумму, чтобы купить, например, новогодние подарки для всех членов семьи. Таким образом, вы можете привлечь ребенка к созданию бюджета или даже оставить один раздел бюджета для управления ребенком. Это возложит на него больше ответственности и даст возможность научиться рассчитывать бюджет.

Как часто давать карманные деньги?

Учиться всегда лучше на своем опыте. Так и с деньгами — ребенку нужно самостоятельно научиться планировать свой бюджет, пусть и небольшой. Объясните ребенку, как правильно обращаться с карманными деньгами и денежными подарками от родственников и где лучше хранить сбережения. В этом вопросе важен определенный контроль со стороны родителей, причем он не должен быть тотальным, когда необходимо, подстраховать его от ошибок, вовремя направить. Чрезмерный контроль не позволит развиться в ребенке чувству личной ответственности за свои деньги.

С началом школьной жизни, можно выдавать карманные деньги по конкретной схеме, вначале вы выдаете ему небольшую сумму каждый день, но постепенно можно перейти на выдачу более крупной суммы раз в неделю. К примеру, если ранее вы выдавали ребенку по 1 000 тенге в день, на неделю можно выдать 5 000 тенге. Это поможет ребенку научиться самостоятельно распоряжаться своими средствами, принимать обдуманные финансовые решения и нести за них личную ответственность.

Помогайте ребенку оптимизировать расходы. Обсуждайте с ними их основные потребности и научите оценивать те или иные покупки с позиции приоритетов. Важно донести до сознания ребенка, что деньги – это исчерпаемый ресурс, который нужно использовать аккуратно, покупая только то, что имеет значение, и не приобретая лишнее, что завтра уже не понадобится. При этом важно не обесценивать желания ребенка. Лучше задавать направляющие вопросы, чтобы ребенок сам мог оценить свою потребность и сделать осознанный выбор.

Деньги наличными или платежные карточки?

С каждым годом безналичные платежи становятся удобнее и быстрее платежей наличными деньгами. Ребенка можно и нужно знакомить с банковскими картами, можно перечислять туда часть заработанных им денег, чтобы он мог расплачиваться в магазинах. Также при наличии карты ребенок сможет открывать вклады в банке и приумножать свои накопления, тренируя свою дисциплину и наблюдая, как на его счету увеличивается количество денег.

Для детей банковские карточки – это атрибут взрослой жизни. Банковские карты могут выпускаться детям в возрасте от 6 до 14 лет в виде дополнительной карточки, открытой к карте родителя ребенка, а также с 14-летнего возраста в виде основной карты при согласии родителя.

Дополнительная карта к счету родителей, открытая на имя ребенка, удобная и современная альтернатива наличным карманным деньгам. С ней вам легче будет контролировать расходы ребенка (узнавать баланс, размеры платежей и места покупок). Одновременно, вашему ребенку понравится чувствовать себя владельцем пластиковой карты, как у взрослых. Это наверняка поспособствует тому, чтобы он более ответственно относился к своим тратам, ведь благодаря карте он будет чувствовать себя включенным в экономику семьи.

Обучение финансовой грамотности является постоянным процессом, элементарные знания экономики, навыки управления деньгами, разумные привычки к сбережению позволят правильно расставить приоритеты, принимать грамотные обдуманные решения и избежать финансовых проблем, быть уверенными, защищенными от непредвиденных ситуаций.

Для того, чтобы обеспечить себе материальное благополучие, можно много зарабатывать, но беспечно тратить, а можно подходить к денежным вопросам взвешенно и разумно благодаря финансовой грамотности.

Если в детстве ребенок узнает, как зарабатываются деньги, научится правильно обращаться с ними, избегать необдуманных трат хотя бы на своем детском уровне, то будучи взрослым, ему будет легче адаптироваться в жизни. Такой человек, зарабатывая деньги, научится их разумно тратить, сберегать, а возможно и приумножать с помощью различных финансовых инструментов.