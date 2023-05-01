Как в Шымкенте отмечают день единства народов

В Шымкенте день единства народов Казахстана, отмечают с размахом, передает корреспондент OTYRAR.

Практически в каждом дворе накрыли дастархан и установили юрты, где резиденты разных народов представили свою кухню, быт и традиции.

На главной площади мегаполиса для зрителей представили танцы народов Казахстана, среди которых чеченская лезгинка, узбекский танец Лязги и многие другие.

«Я русская! Но, мы уже все стали казахами и живем по-особенному. Согласитесь? Мы очень дружная страна. У нас очень много разных народов. Допустим, когда был Рамадан, мы тоже его отмечали, у нас пасха они с нами. Мы очень дружные», — говорит жительница Шымкента Тамара Орлова.

«Все у нас хорошо, мы дружны и в этом наша сила. Моя дочь замужем за казаха, мы счастливы. Такой у меня зять прекрасный, а сваты — нет слов. Мы татары, и никогда не чувствовали чего-то такого, чтобы нас ущемили. Не это ли прекрасно»,-говорит Зульфия Токтасынова.

В Шымкенте в мире и согласии проживает 128 наций, среди которых корейцы, чеченцы, турки, русские и многие другие. В этот день принято ходить друг-другу в гости и дарить подарки.

1 мая в мегаполисе можно зайти практически в любой дом, где гостей ждет праздничный дастархан и веселое настроение для представителя любой национальности.