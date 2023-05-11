Как в Шымкенте предотвращают преступность среди подростков

Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если к профилактической работе привлечь семью и ближайшее окружение.

В рамках масштабной акции «Мейірім жүректен», во всех образовательных учреждениях Шымкента открыты академии для родителей и детей. В них оказывают психологическую помощь и решают актуальные проблемы воспитания и безопасности.

Гульзат Ыскакова, директор дорожно-транспортного колледжа г. Шымкента:

«Мы организуем тренинг-встречу для укрепления отношений с родителями под названием «Воспитание нации – воспитание поколения». На прошлой неделе мы провели полноценный образовательный час под названием «Тәрбие басы – тал бесік». Такие мероприятия на разные темы будут продолжаться».

Даулет Даниярбекулы, отец пятерых детей, принимает участие в специальном тренинге в рамках акции «Мейірім – жүректен». По словам многодетного отца, такие тренинги полезны и необходимы в воспитании детей.

Даулет Даниярбекулы, многодетный отец

«Такие мероприятия и тренинги полезны не только для учителей, но и для нас, родителей. В настоящее время образование становится все более сложным. Дети, много сидят в интернете, все доступно.Очень важно следить за ребенком, чем он интересуется и с кем общается в интернете. Сегодняшнее мероприятие проходит очень познавательно».

Сегодня среди школьников и студентов остро стоит вопрос травли и запугивания в пространстве современных технологий. По актуальным проблемам кибербуллинга в течение года планируется провести более 100 мероприятий. Акции «Мейірім – жүректен», продолжится до 25 мая во всех образовательных учреждениях.