Мужчина превратил свой огород в наркоплантацию

Более 2,5 тысячи кустов кокнара изъяли полицейские у жителя Туркестанской области.

При осмотре дома жителя Шардаринского района полицейские обнаружили во дворе посев наркосодержащего растения. Оперативники изъяли 2454 наркосодержащих кустов, похожих на кокнар, а также свыше 80 приготовленных к сушке кустов растения. В ходе обыска также были обнаружены мешочек с содержимым наркотического вещества весом около 100 гр и стеклянная емкость с семенами кокнара.

«По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям: “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта” и “Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества”. В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства», — рассказали в полиции.