Плантацию наркосодержащих растений обнаружили у местного жителя

Более 300 кг. конопли и 1 кг. кокнара изъяли полицейские у местного жителя.

В Байдибекский районный отдел полиции поступила информация о том, что один из местных жителей выращивает у себя дома наркосодержащие растение в крупном размере.

В результате принятых мер, оперативники обнаружили во дворе жителя района 300 кустов наркосодержащего растения, запрещённого к культивированию. А, также изъяли 180 кустов, похожих на кокнар. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Согласно заключению, кустами наркосодержащего растения оказались конопля, общим весом 340 кг. и кокнар, весом около 1 кг.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование.