Мужчину намеренно сбили на машине в Туркестанской области

В социальных сетях распространяется видео, где легковушка средь бела дня совершает наезд на мужчину.

Инцидент произошел в Мактааральском районе на глазах у прогуливающихся людей.

На кадрах видно, как за рулем иномарки сидит парень, и на скорости он сбивает с ног мужчину плотного телосложения.

По некоторым источникам, потерпевшим является депутат районного маслихата и директор садоводческого учреждения.

Похоже, что мужчины что-то не поделили между собой. Чуть позже уже по приезду полицейских между ними завязалась драка. В ходе конфликта парень обещает «завалить» мужчину.

Детали и мотивы инцидента неизвестны. В областном Департаменте полиции ситуацию пока никак не прокомментировали.