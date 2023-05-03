Насколько актуальны книги в современном мире

После глобальной перестройки и реконструкции наша библиотека имени А. Пушкина поистине обрела второе дыхание.

В этом еще раз убедилась, недавно посетив сей храм культуры и просвещения. Из библиотеки начисто исчез дух казенного учреждения, в котором хочется ходить на цыпочках, бояться спрашивать и негромко говорить. На ресепшене вас встречают с приветливой улыбкой, бармен BOOKCAFE нальет вам горячий капучино. Не важно, по делу вы зашли или просто так – расслабиться и отдохнуть от городской суеты.

Место встреч людей по интересам

А я пришла туда по делу. 19 апреля там прошло очередное мероприятие с заманчивым названием «Путешествие в Галактику». Меня на него пригласила хорошая приятельница, библиотекарь со стажем и по призванию Гаухар Медеуова. Прийти не смогла, поэтому меня одолевало некое чувство вины. Ладно, думала я, упомянуть об этом никогда не поздно, вот подкопятся еще какие-нибудь события – тогда и освещу. А события в библиотеке случаются чуть ли не каждый день: и творческие вечера, и художественные выставки, и разнообразные тематические встречи, приуроченные к праздникам и круглым датам. В общем, там никогда нескучно, есть чем поделиться с читателями.

На этот раз наш разговор с Гаухар Шеримовной состоялся не только на тему давно прошедшего мероприятия. Меня, понятно, жгуче интересовали и другие вопросы, в частности, такой.

Конечно, думала я, многочисленность экспозиций и встреч – это, безусловно, хороший показатель жизнеспособности и нужности библиотечного дела. Но не мешает ли это выполнять основную, первоначальную функцию – полноценно и ежесуточно утолять естественный читательский голод. А может, сейчас, в эпоху цифровых носителей знаний, уже и голода никакого нет, ни жажды, ни потребностей?

Сужу по себе и близким. После того как библиотека закрылась в связи с пандемией, многие сразу перешли на компьютерный вариант. А что? Процедура поиска книг элементарно проста. Установил «библиотечное» приложение, набрал нужного автора или название книги – и оп-п-п! Скачивай и читай, что хочешь и когда хочешь, хоть в местах общего пользования. Не надо часами бродить вдоль книжных стеллажей и терять драгоценное время. Не стала ли теперь библиотека неким институционным анахронизмом? Вот с этого вопроса я и начала разговор.

«К счастью, интерес к книгам никуда не пропал, – ответила Гаухар, – мало того, он, наоборот, стал заметно набирать силу. Мы сейчас даже начали работать без выходных: с 9:00 до 19:00 ежедневно, а раньше хоть по понедельникам отдыхали. Разве это не показатель возрастающего интереса к живому контакту с книгой?

Наша библиотека никогда не пустует. Все 20 посадочных мест в читальном уголке почти всегда заполнены. Даже пуфики и диваны вдоль стен все заняты нашими посетителями. К нам постоянно приходят работать студенты со своими ноутбуками, здесь они пишут рефераты, готовятся к экзаменам. Да и людей, приходящих конкретно за книгами, тоже хватает. Если говорить приблизительно, то каждый день мы обслуживаем до 40 человек, а это немало.

Еще один показатель: в Шымкенте стали появляться читательские клубы, объединяющие страстных любителей книг и чтения. Например, с такими клубами, как «Алка», «Жалын жастар», QBC (Bookclab), мы – в постоянном контакте. В наших стенах они проводят свои мероприятия, порой до позднего вечера, и мы идем навстречу, невзирая на режим и регламент нашей работы. Радует, что наши «абоненты» стали интересоваться не только художественной литературой с преобладающим акцентом на любовные романы и детективы. Они спрашивают книги по психологии, истории, декоративно-прикладному искусству, дизайну, даже по философии однажды спросили: «Есть, говорят, у вас что-нибудь из Платона или Аристотеля?» У нас таких книг не оказалось, но просьбу мы взяли на заметку. У нас вообще так принято: мониторить запросы читателей и учитывать их при формировании книжного фонда.

Есть еще обнадеживающая тенденция: в библиотеку все чаще стали приходить дети с родителями. Дети ведь берут с родителей любой пример: и плохой, и хороший. А когда они видят, как взрослые тянутся к знаниям через книгу, то и сами хотят приобщиться и получить родительское одобрение. У нас пока небольшой детский фонд, им заведует наш опытный специалист Балиха Сапарбаева. Но, учитывая детский интерес,

библиотека будет его пополнять и расширять. А я сейчас назначена заведующей сектором книг по искусству. Тоже хочу сделать подборку по этой тематике более разнообразной и разноплановой литературой. Уже наладила контакт с нашими местными художниками, они с удовольствием согласились помочь в пополнении фонда книг по живописи, графике и архитектуре. И даже готовы принести кое-какие издания из личных библиотек, за что я им очень благодарна».

Вот так, подумала я, не все еще, как оказалось, погрязли в интернете и «Википедии», которые в принципе тоже могут ответить на любой человеческий вопрос. Но нет, компьютерное бдение в одиночку, наверное, никогда не заменит магию «натуральной» книги и живого общения с единомышленниками по интересам.

Темы разные важны

Теперь вернемся к мероприятиям, которым библиотека уделяет не меньше внимания, чем работе с книгами и читателями. Какие темы у них в приоритете? Праздничные, национально ориентированные, культурно-эстетические или какие-нибудь другие? Мне, допустим, было очень понятно и близко проведение творческих встреч с художниками и поэтами. Это темы культурного плана, а значит, близки к культурно-просветительским задачам библиотекарской миссии.

Вот скоро будет отмечаться значимая юбилейная дата: 200 лет со дня рождения Курмангазы – крупного народного музыканта, композитора, домбриста и акына.

Его знаменитые кюи вошли в сокровищницу мировой музыкальной культуры, не без его влияния в Казахстане был создан первый оркестр казахских народных инструментов, носящий до сих пор его славное имя. Будет ли этот юбилей отмечать библиотека? Ну, конечно, будет! Это ее тема, ее прямая культурно-просветительская миссия.

Еще на одну тему, выбранную Гаухар Шеримовной, вывела встреча с местным писателем Сарманбаем Исаком, а конкретно с прочтением одной из его книг, поднимающей тему землетрясений как глобальных природных катаклизмов. Тема нужная, тем более что и наш регион иногда слегка потряхивает. В задуманном мероприятии будет задействован специалист-сейсмолог, зрители увидят фрагменты из художественных и документальных фильмов, лекционный материал подобран соответствующий, интересный и познавательный.

Вообще-то, тематических ограничений для библиотеки нет. Главное – преподносить эти темы ненавязчиво и увлекательно.

«Чтобы воспитывать у детей чувство патриотизма, например, не обязательно делать это в рамках специального мероприятия, – говорит Гаухар. – Если я провожу экскурсию по городу (а она еще и хороший краевед), то обязательно освещаю историю Шымкента. Допустим, рассказывая о гимназии №8, поясняю, что во время войны на первом этаже располагался военный госпиталь и школьники после уроков приходили навещать раненых солдат. Конечно, они не могли за ними ухаживать, как это делал медицинский персонал. Но для подростков было важно хоть чем-то помочь. Хотя бы приготовить бинты для вторичного использования, скручивая постиранные полоски в тугую плотную форму… А в рядом стоящую библиотеку Пушкина приходили за книгами, которые потом вслух читали выздоравливающим бойцам. Все чувствовали своей обязанностью и потребностью что-то сделать для Родины, для Победы».

В общем, за темами далеко ходить не надо. Они разнообразны, как сама жизнь. Почему же упомянутая астрономическая тема, выбранная Гаухар Медеуовой, показалась мне необычной и далекой от привычного гуманитарного контекста?

Начиналось мероприятие в 9 часов вечера, когда темно и транспорт уже не ходит. Поэтому я спросила Гаухар: «Как все прошло? Не осталась ли она на этом вечере в гордом одиночестве?»

«Я и сама не ожидала, что будет так много гостей, – ответила Гаухар, – предполагала, что будет… ну от силы человек 30, в основном студентов физико-математического факультета Южно-Казахстанского государственного педагогического университета, где есть предмет «Астрономия». А на встречу пришли более 60 человек! Даже дополнительные стулья пришлось спускать со второго этажа… Почему я выбрала эту тему? Во-первых, неделей раньше был День космонавтики; во-вторых, в этом году исполняется 550 лет со дня рождения великого астронома Николая Коперника; ну а в-третьих, у нас в библиотеке в американском уголке давно стоит подаренный американцами настоящий телескоп, которым никогда и никто не пользовался. Так почему бы не проверить его в деле? Мероприятие хотели провести на воздухе на библиотечной территории, но вечерний холод планы поменял: встреча прошла в американском уголке. Тему все приняли с неожиданным интересом. На улицу вышли, только чтобы взглянуть на звезды в телескоп. Луна и звезды были затянуты облаками, удалось рассмотреть лишь одну звезду. Но знаете, как радовались дети! Посыпались предложения: а можно собираться у вас хоть раз в месяц, так хочется поближе увидеть Луну… Да и лекция, предшествующая просмотру слайдов и одинокой звезды, вызвала у слушателей неподдельный интерес. А когда ребята узнали, что в мире уже существует мощнейший 9-D телескоп, по-моему, прониклись к астрономии искренним восхищением. Рада, что выбор темы однозначно попал прямо в цель».

А меня порадовало, что наши люди еще не «выгорели» изнутри, несмотря на трудности повседневного бытия. Что до сих пор востребованы и посещаемы и библиотека, и театр, и филармония, и художественная галерея, и историко-краеведческий музей. Что искусственный интеллект еще не заменил человеческий разум и не выветрил извечную тягу человека к подлинным ценностям, знаниям и добру.

Елена ЛЕТЯГИНА