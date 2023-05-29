Пенсионеры смогут использовать накопления на покупку жилья и лечение

С 1 июля пенсионеры по выслуге лет смогут использовать все свои пенсионные накопления для покупки жилья или оплаты лечения, передает OTYRAR.
Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения. С 1 июля пенсионеры по выслуге лет могут обратиться через интернет-платформу enpf-otbasy.kz
за единовременными пенсионными выплатами в АО «Жилищный строительный
сберегательный банк «Отбасы банк» или банки второго уровня для
использования накопленных средств на улучшение жилищных условий.
Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо
обратиться только в АО «Отбасы банк» также через интернет-платформу.
Напомним, с 1 января 2021 года гражданам предоставлено право на
использование части своих пенсионных накоплений на такие социальные
цели, как улучшение жилищных условий или оплату лечения. Воспользоваться этим правом могут следующие категории:
1) работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Они смогут
использовать часть суммы, превышающей «порог минимальной достаточности»;
2) состоявшиеся пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от
размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы). Они
смогут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных
накоплений;
3) граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие еще
накопления – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений. Данная норма охватывает как работающих граждан, так и лиц, уже являющихся пенсионерами.