Пенсионеры смогут использовать накопления на покупку жилья и лечение

С 1 июля пенсионеры по выслуге лет смогут использовать все свои пенсионные накопления для покупки жилья или оплаты лечения, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения. С 1 июля пенсионеры по выслуге лет могут обратиться через интернет-платформу enpf-otbasy.kz

за единовременными пенсионными выплатами в АО «Жилищный строительный

сберегательный банк «Отбасы банк» или банки второго уровня для

использования накопленных средств на улучшение жилищных условий.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо

обратиться только в АО «Отбасы банк» также через интернет-платформу.

Напомним, с 1 января 2021 года гражданам предоставлено право на

использование части своих пенсионных накоплений на такие социальные

цели, как улучшение жилищных условий или оплату лечения. Воспользоваться этим правом могут следующие категории:

1) работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Они смогут

использовать часть суммы, превышающей «порог минимальной достаточности»;

2) состоявшиеся пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от

размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы). Они

смогут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных

накоплений;

3) граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие еще

накопления – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений. Данная норма охватывает как работающих граждан, так и лиц, уже являющихся пенсионерами.