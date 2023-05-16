Полиция прокомментировала инцидент с депутатом маслихата в области

Департамент полиции прокомментировал видео, на котором мужчина якобы наехал на депутата районного маслихата намеренно.

Как сообщили в ведомстве, на месте конфликта действительно присутствовал депутат районного маслихата, но не в качестве потерпевшего. Народный избранник, по официальной информации, лишь разнимал двух разгневанных мужчин. А распространенное в социальных сетях видео было снято еще 13 мая.

«В Мактаральский РОП поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили мужчину с телесными травмами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что 13.05.2023 года, около 21:30 часов, на центральной площади п. Мырзакент что между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в драку. В результате, один из них на своей автомашине «Mercedes-Benz» умышленно сбил обидчика. В отношении обеих сторон начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и 293 ч. 1 УК РК «Хулиганство»», — прокомментировали в областном ДП.

Как стало известно, совершивший умышленный наезд на человека задержан и водворен в изолятор временного содержания.