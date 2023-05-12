Пять автомобилей столкнулись в Шымкенте

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 мая на пересечении улиц Ташенова и Торекулова, передает OTYRAR.

Здесь столкнулись 5 автомобилей — Лада, ВАЗ 2115 модели, Хендай Туксон Тойота Право и Шевролет.

В аварии пострадали три человека, двоим оказали медицинскую помощь на месте, одного госпитализировали. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель Шевролет. Так ли это, предстоит выяснить дознавателям.

«Тут столкнулись 5 машин, вот в той стороне еще две стоят. Виноват один, белая машина, водитель выехал на встречную полосу движение», — рассказал очевидец.