Сердечный разговор Касым-Жомарта Токаева с премьером Италии

23 мая состоялся телефонный разговор президента Казахстана и премьер-министром Италии Джорджой Мелони.

В своем твиттер премьер Италии назвала разговор «сердечным». В связи с наводнением в регионе Эмилии-Романье, что находится на севере Италии, Касым-Жомарт Токаев выразил глубочайшие соболезнования.

«Сердечный разговор, подтвердивший прекрасный уровень двусторонних отношений между Римом и Астаной и общую заинтересованность в их дальнейшем укреплении. Благодарю Президента Токаева за выражение соболезнования правительству Италии в связи с жертвами наводнения в Эмилии-Романье»,-написала Джорджа Мелони.

По данным итальянских спасателей, сильнейшее наводнение за 100 лет, унесло жизни 14 человек, тысячи были эвакуированы. Число жертв растет, передают журналисты.

Премьер-министр Джорджа Мелони пришлось отменить свой визит в Астану, который должен был состоятся 21 мая из-за катаклизмы.