Сильный ветер «сдует» хорошую погоду в Шымкенте и Туркестанской области

Теплые весенние дни останутся позади, передает корреспондент OTYRAR.

Солнечную погоду в Шымкенте и Туркестанской области сменит непогода, которую буквально принесет восточный ветер. Его порывы могут достигать местами 30 метров в секунду. Такой прогноз дают синоптики.

Ветреная погода сохранится в Шымкенте до 6 мая. После, по данным Кизгидромеда, в горных регионах ожидается проливной дождь.

Асия Кыдырбаева, начальник отдела метеопрогнозов:

«В ближайшие дни в Шымкенте и Туркестанской области ожидается сильный ветер. Ветер восточный порывы достигают до 25 метров в секунду, в некоторых местах порывы могут увеличиться до 30 метров в секунду»