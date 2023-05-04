Сквозь огонь и дым: пожарный рассказал о героической профессии

Ежедневно огнеборцы рискуют своей жизнью ради спасения других.

Опытный пожарный Роман Письменский один из тех, для кого тушения языков пламени и спасение людей стали образом жизни.

«Наверное, чувство того, что я люблю свою работу мне дает это мотивацию и я не жалею о своем выборе. Да, на нашей работе невозможно разбогатеть, но у меня есть жизнь вне работы, то есть семья, дети, там свои радости, а на работе своя жизнь», — говорит Роман Письменский, помощник начальника специализированного отряда г. Шымкента.

Быть пожарным – дано не каждому. Профессия требует не только высокого профессионализма, но и мужества, стойкости, умения быстро принимать решения, быть физически крепким и психически устойчивым.

«Эту профессию я бы посоветовал амбициозным ребятам, физически крепким, которые имеют смекалку, которые хотят сделать что-нибудь благородное для своей Родины и для людей в целом», — делится пожарный.

Роман Письменский говорит, что не бывает одинаковых пожаров, а некоторые спустя даже долгое время навсегда остаются в памяти.

Один из таких случился в 2017 году 23 июня. На Центральный пункт поступило сообщение о возгорании на территории нефтебазы, расположенной в Шымкенте. К месту вызова были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова.

«На моей смене был пожар, когда горел бензиновый резервуар, мы тушили этот пожар 23 часа. В том пожаре во мне отпечаталось, то чувство, когда мы по колено в бензиновой смеси тушили пеной. Когда тушишь обычные пожары, то чувствуешь плоды своего труда, мы тушили на протяжении 7 или 8 часов и в любой момент мог быть выброс или вспышка и весь твой труд был бы напрасен. Конечно, морально было немного тяжело, но силы духа хватило, и мы справились»,—вспоминает мужчина.

Для того, чтобы люди могли увидеть пожар от первого лица Роман Письменский на протяжении нескольких лет фиксирует чрезвычайные ситуации на экшн-камеру, коротая прикреплена к каске и не отвлекает огнеборца от работы.

«Так как я люблю свою работу, и я полностью проникнут пожарной тематикой я веду ютуб, тик-ток канал, куда я выкладываю шутки, боль и радость пожарных. Свой канал я веду с 2017 года – это была моя личная идея снимать пожары на экшн-камеру. Руководство поддержало и на данный момент, обязало все пожарные подразделения оснастить экшн-камерами»,— говорит Роман Письменский, помощник начальника специализированного отряда г. Шымкента.

Сегодня технические возможности по тушению пожаров совершенствуются, регулярно разрабатываются современные, автоматизированные системы для тушения пожаров. Однако, опытного профессионала, контролирующего технику, снижающего панику и оказывающего первую помощь пострадавшим, заменить невозможно.