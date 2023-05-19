Уголовное преследование хотят ввести за домогательства

В Уголовный кодекс Казахстана предлагают ввести норму о домогательствах на рабочем месте. Об этом заявили в министерстве юстиции.

Бывший начальник Ирины, чье имя мы изменили по ее просьбе, от предложений выпить кофе перешел к настоящим домогательствам. Мужчина начал проявлять симпатию, звал ее на свидания, а когда та отказала, начал угрожать, мол, в таком случае она лишится должности.

«Я написала заявление об уходе, он его просто порвал, сказал, мол, нет ты будешь тут работать. В итоге я испугалась, не знала как мне быть. Но я решила уволиться и написала второе заявление, сказала что если он его не подпишет, я обращусь в полицию. Если у человека нет возможности уйти с работы, то это очень тяжелая ситуация», — рассказала Ирина.

Казахстанки все чаще стали заявлять о харассменте на работе, учебе и в общественных местах. Общественники говорят, харассментом считаются не только прямые сексуальные домогательства, это и настойчивое внимание, неприятные шутки, намеки, прикосновения или поглаживания. Все это создает напряженную обстановку в коллективе и морально давит на жертву.

«Бывает обращаются девочки, студентки, что преподаватели во время сессии не проставляют им, начинают придумывать всякие маневры. Если мы не можем проставить тебе такие то оценки, ты должна сделать это и это, мол. Мы наверное немножко отстали, что в законодательстве мы не закрепили эти моменты», — говорит Роза Бекишева, руководитель ОФ «Центр семейного успеха» .

Но не все женщины говорят о харассменте. Многие боятся осуждения, увольнения и безнаказанности виновника. Любителей отпускать сальные шутки и распускать руки к ответственности привлечь практически нереально. Теперь, за домогательства на рабочем месте может грозить ответственность. Правозащитники направили в министерство юстиции предложение ввести норму о домогательствах в Уголовный кодекс.

«В рамках представленного законопроекта такая норма не содержится, но при этом в министерство юстиции поступило предложение о том, можем ли мы в уголовном кодексе соответствующую норму рассмотреть. Будем этот вопрос изучать на фактических примерах, статистической информации и международном опыте», — рассказа Алма Муканова, вице министр юстиции.

Домогаются женщин и в общественных местах. Нередко это происходит в транспорте, особенно в часы пик. В Казахстане запустили акцию «Преодоление харрасмента в общественном транспорте». На дверях автобусов появилась инструкция, как себя вести при сексуальных домогательствах. В акции участвуют города Шымкент, Алматы, Усть-Каменогорск, Павлодар, Атырау и Семей.

Пассажирок, которые столкнулись с харассментом, просят не терпеть и не молчать. О домогательстве следует заявить водителю автобуса, призвать на помощь людей, которые вместе с вами находятся в общественном транспорте и обязательно обратиться в полицию. В этом случае должен работать принцип нулевой терпимости.