В Казахстане будут наказывать за домогательства

Приставания на работе, сальные шутки и предложения пробиться по карьерной лестнице через постель теперь будут наказываться.

В казахстанские законы планируют ввести понятие «харассмент». Об этом рассказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Наша страна уже ратифицировала международные конвенции по правам женщин и гендерному равенств.

«Планируется ввести понятие «харассмент». Последнее время эту тему депутаты активно поднимают и в своих депутатских запросах. Кроме того, сейчас женщины все чаще встречаются с таким явлением как «сталкинг», то есть навязчивым преследованием. За такие деяния во многих странах введена уголовная ответственность. Нашим странам тоже пришло время задуматься над ужесточением наказания за такие деяния», — говорит Ерлан Кошанов, спикер мажилиса парламента РК.

По словам экспертов, чтобы бороться с харассментом необходимо ввести это понятие в законы, а также трудовой кодекс, чтобы пункт про домогательства прописывался отдельно. Специалисты даже предлагают вести список абьюзеров, чья вина была доказана.

«Наверное должен быть список абьюзеров, список работодателей кто был уличен в харрасменте и должен быть административный штраф, если есть доказательства. Ко мне девушка писала, это было лет 19 назад но она до сих пор в ужасе что ей было предложено куда то уединиться с преподавателем студенческим», — говорит Тогжан Кожалы член нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Специалисты говорят, женщины часто не заявляют о домогательствах на работе. На это есть несколько причин. Некоторые боятся осуждения со стороны коллег или родственников, другие что им не поверят или не помогут. Большинство тех кто столкнулся с харассментов опасаются последующего прессинга на работе и боятся что их уволят.

«Страх оттого что ты сейчас напишешь заявление, возможно человека накажут но сможешь ли ты потом найти себе работу? К сожалению у нас здесь очень много провалов. Они умалчивают, они не готовы ни психологически, если юридически они могут пойти к адвокату проконсультироваться, но они не идут и это говорит о неготовности психологической», — говорит Герман Владимиров психолог.

По словам специалистов, чтобы наказать харассера, потребуется предоставить доказательства, такие как видео и аудио. Или заручиться поддержкой коллег, которые стали свидетелями, а может и даже жертвами домогательств на работе. В любом случае, молчать и ждать что проблема решится сама собой, нельзя. А работать в таком коллективе значит пожертвовать психологическим здоровьем.