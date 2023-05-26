В Шымкенте ежегодно выпускают 3 млн картонных коробок

ТОО «Shymkent Qagazy», расположенное в специальной экономической зоне Оңтүстік, выпускает 3 млн картонных коробок и 10 тыс. тонн крафт-бумаги в год. Сейчас шымкентские товары отправляются во все регионы страны.

Макулатура обрабатывается с помощью автоматизированных установок. Спрос на продукцию предприятия, запущенного три года назад, растет. В дальнейшем партнерство планирует запустить новые направления и увеличить ассортимент продукции. Эти сети позволяют создавать новые рабочие места.

Кроме того, на СЭЗ «Оңтүстік» расположено предприятие ТОО KazbioLife -единственного в регионе производителя 3-х и 5-ти этажного гофрированного картона. Производственная мощность 60 млн долларов в год.

Сегодня в специальной экономической зоне Оңтүстік реализовано 35 проектов на сумму 58,4 млрд тенге, создано более 2,5 тысяч рабочих мест. Удобная инфраструктура и современная логистика позволяют реализовывать новые проекты.

Также создается 5 новых промышленных площадок площадью 867 га. Будет реализован 271 проект и привлечено 398 млрд тенге инвестиций.