В Шымкенте утвердили новый генплан до 2035 года

Школы на деньги коррупционеров и утверждение генплана. Сегодня в здании городского акимата состоялась 5-ая внеочередная сессия депутатов маслихата.

Сегодня депутаты маслихата утвердили проект генерального плана развития города до 2035 года. Напомним, главный документ был представлен на обсуждение еще в июне прошлого года, позже по указанию Касым-Жомарта Токаева, в генплан внесли корректировки.

«Сегодня согласовали генплан депутаты, единогласно поддержали, должны теперь утвердить в Правительстве. Вопросов много, позже до 2035 года могут еще вноситься корректировки. ЛРТ как альтернативный вид транспорта в проекте есть, планируется построить 3 кольцевые дороги, прирост большой», — рассказал коротко Дулат Куашбаев, депутат городского маслихата.

Также, на внеочередной сессии стало известно, что на деньги коррупционеров в Шымкенте начнут строить школы — пока что 6. Предварительно, сумма изъятых денег составит около 17 млрд тенге. Они должны поступить на специальный счет уже до конца этого года.

Более полный материал о сессии маслихата будет доступен позднее.