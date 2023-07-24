Депутата Казыгуртского районного маслихата подозревают в избиении предпринимателя.

Депутата Казыгуртского районного маслихата Туркестанской области подозревают в избиении предпринимателя.

С сотрясением мозга, перелом носа и нижней части челюсти, ушибами бизнесмена госпитализировали в районную больницу. Пострадавший опасается, что «виновный» избежит наказание. Вот только депутат уверяет, что не бил пострадавшего, тот просто упал. Подробнее в нашем материале.

«Я сидел в машине, открыл бутылку с водой и хотел попить, депутат подошел с этой стороны и сказал: «пусть меня лишат мандата» и ударил меня по лицу. Я в первые несколько секунд потерялся. Пока пришел в себя, он ударил второй раз. Я открыл дверь машины и хотел выйти, но тут он ударил мне в челюсть. Мы сцепились с ним здесь, но у меня уже после полученных ударов не было сил», — говорит Мустафа Альжанов предприниматель.

По словам Мустафы Альжанова причиной конфликта с народным избранником Казыгуртского района стала ферма в селе Кызылкия, где он содержит 150-т голов крупного рогатого скота. Якобы, односельчане начали жаловаться депутату на неприятный запах.

«Я просил односельчан потерпеть. Я планировал осенью продать весь скот. Но, они не стали слушать. А потом я узнал, что их подстрекает местный депутат Яссави. Мне в руки попала копия его голосового сообщения, где он говорит, чтобы собрались 15-20 человек, пришли в акимат и пожаловались на меня. Я отправил это в общий чат сельчанам и сказал, что наши чиновники затеяли двойную игру. Это ему не понравилось и днем 9-го июля мы пересеклись здесь, и он тогда избил меня. Я уверен, что он избежит наказания, так как он неоднократно выходил «сухим» из разборок», — говорит Мустафа Альжанов предприниматель.

«Альжанов Мустафа 9 июля поступил в 22-45. С диагнозом сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, перелом носа и ушиб грудной клетки, ушиб коленного сустава. Был госпитализирован в отделение травматологии», — говорит Арнат Амир врач-хирург центральной районной больницы Казыгурта.

При поступлении в больницу, где Мустафа провел чуть больше 10-ти дней, он написал заявление в полицию. Там завели дело по уголовной статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Но сам депутат Казыгуртского районного маслихата, самовыдвиженец, член партии «Аманат» Яссави Муслим уверяет, что не бил мужчину. И с обвинениями в свой адрес категорически не согласен. Но, конфликт с предпринимателем не отрицает.

«Да, проблема началась с фермы. Действительно сельчане жалуются уже два месяца. Он все время обещал своевременно чистить коровник. Но, не делал этого. 9 июля мы пересеклись у сельского акимата. Я ему сказал, чтобы он не обижался, что я передам документы на экологическую экспертизу и в СЭС. Он оскорбил меня, вышел из машины и мы друг друга схватили за воротники. Я резко оттолкнул его руку, и он упал лицом вниз. Встал, у него порвана была бровь, мы разошлись. Сейчас он просто обвиняет меня, чтобы я не трогал его ферму. Но, я сдал документы. на экспертизу, так как людям невыносимо жить в таком зловонии», — говорит Яссави Муслим депутат Казыгуртского районного маслихата.

Депутат намерен выдвинуть встречное заявление на предпринимателя. Он считает, что мужчина оклеветал его. Точку в этом деле поставит следствие и решение суда. В случае обвинительного приговора народный избранник может лишиться не только мандата, но и свободы