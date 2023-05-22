«Вечные» дороги в Казахстане: утопия или реальность?

Возможно ли построить идеально гладкие и долговечные дороги как в Европе у нас в стране? Возможно!

В один голос заявляют производители дорожного битума. В Шымкенте представители битумных производств Казахстана, в ходе семинара, встретились с производителями битумных терминалов Австрии, Турции и России.

Основная цель встречи – внедрение новейшей технологии по укладки асфальта с помощью полимерно-битумного вяжущего материала. В отличии от традиционного битума, смесь с составом полимера, который уже выпускают на отечественных заводах, поможет увеличить срок эксплуатации казахстанских дорог в два раза, говорят специалисты. То есть, вместо прежних пяти лет – десять! Кроме того, специалисты уверяют: о ежегодном ямочном ремонте можно будет забыть.

Дмитрий Казнин, руководитель компании:

«Казахстан – достаточно жесткая климатическая зона. Либо жарко очень, либо холодно. И для этого нужно специальные продукты. То есть, при введении полимеров, на нашем производстве, дорога себя будет вести как гармонь. То есть, при охлаждении сжимание, и разжимание при жаре. Да, то есть она не будет трескаться, полотно не будет разрушаться».