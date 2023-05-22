За 4 дня полицейские выявили 50 правонарушений в ходе ОПМ «Подучетник»

В соответствии с указанием МВД РК с 15 по 25 мая 2023 года, в целях недопущения правонарушений со стороны лиц, состоящих на учете, проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Подучетник».

Всего, в этом направлении в мероприятии задействовано около 800 сотрудников городских и районных подразделений полиции Туркестанской области. В том числе, 50 сотрудников службы пробации, 12 представителей государственных органов и 44 представителя общественных объединений.

За 4 суток ОПМ по месту жительства проверено 2360 лиц, состоящих на учете. В результате выявлено 52 нарушения установленных ограничений и требований.

В частности, в отношении лиц, находящихся на учете, составлено 13 административных протоколов по ст. 480 КоАП РК. Со стороны условно-досрочно освобожденных зарегистрировано 10 правонарушений.

Выявлено 4 факта нарушения особых требований к поведению и 12 фактов нарушения защитного предписания. В суд направлено 8 представлений о возвращении условно-досрочно освобожденных и установлению административного надзора.