Зоопарк Шымкента не будет работать по средам

В летний сезон, начиная с мая месяца еженедельно в средам Шымкентский государственный зоологический парк будет закрыт для посетителей на санитарный день.

Его проводят для безопасности и здоровья горожан и гостей города Шымкент, говорят сотрудники.

«Для нас очень важно здоровье и безопасность посетителей! В летний сезон из-за большого количества посетителей, чтобы не создавать лишних неудобств для отдыха, на территории зоопарка каждую среду будут проводиться генеральная уборка территории Зоопарка, дезинфекция территории и дезинсекция.

Кроме ежедневного кормления мясом, один раз в неделю для хищников и рептилий проводится кормление живым кормом. Во избежание нежелательных инцидентов (при виде крови и т.д.), для сохранения благоприятной атмосферы для отдыхающих», — рассказали в зоопарке.

Также в этот день будет проводиться отлов и перемещение животных на территории зоопарка (из одной вольеры в другую, из одного павильона в другой), очистка бассейнов и замена воды в «Аквариуме» на «Малого озере» и «Бегемотнике», будут проводиться мелкие ремонтные работы, обрезка деревьев и кустарников.

Двери зоопарка теперь открыты ежедневно, кроме санитарного дня – среды, с 9:00 до 19:00.