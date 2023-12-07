Аким Шымкента рассказал о социально-экономическом развитии города на СЦК

Аким Шымкента на площадке службы центральных коммуникаций рассказал о социально-экономическом развитии города Шымкента.

Сквер возле магазина Спутник, дворец Фосфорников, механизм по которому будут действовать.

Сейчас Доворец фосфорников принят на баланс города. Само здание и прилегающая парковая зона. В настоящее время за счет частных спонсоров уже начата проектировка дворца. Начнутся в скором времени и реновационные работы и в самом Дворце школьников и прилегающая территория. Вопроса выкупа нет.