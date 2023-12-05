5 строительных компаний оштрафовали на 100 млн тенге в Шымкенте

56 объектов в Шымкенте построены некачественно, об этом заявил Габит Сыздыкбеков на выступлении в СЦК.

5 компаний оштрафовали на сумму свыше 100 миллионов тенге, в отношении части из них отправлены свои иска в судебном порядке и они будут внесены в черные списки недобросовестных подрядчиков, рассказал аким.

«56 объектов которые не соответствуют качеству, несколько в микрорайоне Туран, Бозарык, микрорайон Сайрам, есть социальные объекты, недавно я посетил колледж в районе Сайрам, там проводится работа по реконструкции колледжа , блыли указаны подрядчику моменты визуально там криво было, это было выложено в социальных сетях, данная работа будет проводиться»,-говорит Габит Сыздыкбеков.