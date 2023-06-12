Главный флаг Шымкента, День траура и крупнейший пожар

14 человек погибли во время пожаров в Абайской области. В Казахстане объявлен национальный траур, спущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия. При этом, огнеборцы продолжают борьбу с пожаром в лесах Абайской области.

12-ое июня — День общенационального траура. Казахстанцы скорбят по погибшим лесникам в результате пожара в Абайской области. Пожар начался 8-го июня. Известно, что огонь охватил больше 60 тыс гектаров. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев узнав о масштабах пожара сразу уволили Министра ЧС, после чего отправился в Абайскую область, там президент провёл заседание оперативного штаба, где уже не смог сдержать эмоций и разразился критикой в адрес своих подчиненных.

«Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей?! Вы понимаете, что погибло 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами», — сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ президент РК.

Президент Казахстана встретился с родными погибших лесников. Токаев назвал произошедшее большой трагедией и выразил соболезнования, отметив, что вся необходимая поддержка — финансовая или какая-либо другая помощь — будет оказана. Глава Государства посмертно наградил погибших при пожаре лесников орденом «Құрмет».

Пожар в области Абай продолжается в трёх направлениях с южной, западной и восточной части леса. Стратегию тушения огня постоянно корректирует ветер. На готове и спасатели из Шымкента. В городском департаменте заверили: всё необходимое уже готово, ждут только приказа.

Кто понесет ответственность за гибель 14 человек пока не ясно, место бывшего министра ЧС занял Сырым Шарипханов, он занимал должность начальника Академии гражданской защиты имени Габдуллина.

Трагедия, случившаяся в области Абай, болью откликнулась в сердцах жителей Шымкента. Горожане заявили о готовности собрать гуманитарную помощь, однако в Абайской области заверили, всё необходимое пока — есть. Остается только поддержать пострадавших и семьи погибших морально. Лесные пожары — это проблема которая в Казахстане не первый год. Егеря, лесничие и общественники бьют тревогу.

«Правительство должно уже задуматься. Это легкие страны, то что произошло так ужасно. Очень много проблем в этой сфере, нам нужно задуматься», — говорит Кайрат Карибаев, общественник.

По данным неправительственной экологической организации Greenpeace, на востоке Казахстана пожар, считается крупнейшим в мире.