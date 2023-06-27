Как готовятся к Курбан-айту в Шымкенте

В убойном пункте Шымкента сегодня особенно многолюдно. Горожане готовятся к священному празднику Курбан-айт. За животными, которых приносят в жертву, особый контроль ведут сотрудники сельского хозяйства.

По данным ведомства, проводить обряд возле дома или многоэтажных домов строго запрещено. Нарушителей закона ждет административное наказание.

Аян Байжанов, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:

«Животных для жертвоприношения выращивают здесь, они все здоровые и вакцинированные. В убойном цехе также работает ветеринар. Нельзя приносить животное в жертву в частном секторе, это запрещено законом. В прошлом году полицейские оштрафовали больше ста человек за нарушение этого закона. Мы, как местный исполнительный орган, просто проводим разъяснительные работы».

По шариату в жертву можно приносить барана, козу, крупно-рогатый скот и верблюда. Средняя стоимость крупно-рогатого скота начинается от 350 тысяч, а овцы и бараны от 50 тысяч тенге. Принести в жертву животное можно также здесь: за это мясники просят отдельную плату. В день они обслуживают до 500 клиентов.

Сайфулла Гультураев, директор убойного цеха:

«Цена за баранов начинается от 50 тысяч тенге и доходят до 150. Стоимость крупно-рогатого скота варьируется от 350 до 900 тысяч тенге. Крупно-рогатый скот чаще всего покупают в складчину, чтобы потом мясо раздать. Бывает такое, что люди оставляют жертвенное мясо здесь. Мы его храним в морозильнике, потом нуждающиеся могут забрать его».

Нурсултан Камалов, житель г. Шымкента:

«Мы ежегодно семьей приносим в жертву барана. Делим животное на три части, одну часть оставляем себе, остальные — раздаем нуждающимся. Насчет убойного цеха, я узнал через знакомых. Цены в этом году приемлемые, планирую купить овцу за 60-70 тысяч тенге».

Не советуют проводить ритуал жертвоприношения во дворе и санврачи. По словам специалистов, в крови животного могут быть опасные заболевания как бруцеллез, сибирская язва или бешенство.

Асемгуль Даулетова, руководитель отдела ДСЭК г. Шымкента:

«Мы сейчас ведем мониторинг убойных цехов совместно с управлением сельского хозяйства. Требования для скотобойни довольно просты: у них всегда должна быть вода, мясники должны пройти специальный медосмотр и иметь вакцину против болезней, потому если они заразятся от животного, потом мясники могут заразить других. Помимо этого они на постоянной основе должны держать убойный цех в чистоте, все остатки животного привлекают насекомых, после этого могут появится паразитарные болезни. Помимо этого мы также объясняем людям, что проводить жертвоприношение на участках домов нельзя».

В этом году жертвоприношение можно будет провести онлайн. Этот способ проведения обряда удобен для людей, живущих в многоэтажных домах. Через сайт qurban2023.kz можно выбрать жертвенное животное и перевести необходимую сумму на указанные реквизиты. На этой же платформе можно будет раздать часть жертвенного мяса нуждающимся или же подать заявку на него.

Бакдаулет Абдрахманов, главный имам г. Шымкента:

«В прошлом году жертвенное мясо получат около 4000 человек в Шымкенте через сайт. Заявку на раздачу мяса заполнили щедрые горожане. Они принесли в жертву около 300 овец и 10 коров. Помимо этого, есть нуждающиеся семьи, которых мы держим на контроле. Есть горожане, которые приносят животное в жертву в убойном цехе и оставляют одну часть там. Мы это раздаем нуждающимся. В их числе есть и люди с инвалидностью, многодетные семьи и матери-одиночки».

Оффлайн жертвоприношение в Шымкенте можно провести в трех местах, все они находятся в Каратауском районе. Убой жертвенного животного разрешён после молитвы. Праздничный намаз мусульмане в городе совершат 28 июня в 6:30 утра. Во всех мечетях будут накрыты столы для прихожан и старейшин, а детям будут раздавать сладости.

Адреса убойных цехов:

Каратауский район, населенный пункт Сайрам, улица Сатыбалдиева, 13 — ТОО «Замин»

Каратауский район, населенный пункт Сайрам — городской цех убоя

Каратауский район, жилой массив Бозарык-3 — СПК «Халал Қасап».