«Курултай- не торжественное собрание»: Токаев

Касым-Жомарт Токаев еще раз напомнил всем собравшимся, что Национальный курултай отнюдь не торжественное собрание и необходимости в высокопарной речи нет необходимости. Главное- правильный диалог и как итог, решение наболевших вопросов.

«Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения», — сказал глава государства.

В первую очередь, Токаев вполне ожидаемо напомнил о жертвах лесных пожаров в Абайской области.

«Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство. Такие сложные моменты показывают, что самое важное – это взаимная солидарность, поддержка и ответственность» — сказал в своем выступлении президент Казахстана.

Также Токаев затронул тему нестабильной геополитической ситуации в мире. И в этом случае, народу Казахстана нужно быть как никогда единым целым.

«Международная ситуация не внушает оптимизма, поэтому Республика Казахстан должна быть едина как никогда. Сегодня мы видим беспрецедентное обострение международной ситуации. Некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку, навязать свои стандарты. Причем столкновение различных, зачастую диаметрально противоположных идей и подходов сейчас происходит не только в геополитике или экономике, но затрагивает даже сферу культуры и духовных ценностей, другими словами, идеологию», — сказал Токаев.