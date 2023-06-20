В Шымкенте продавали подделки моющих средств

Больше пяти тысяч упаковок контрафактной бытовой химии уничтожают с помощью спецтехники. Нелегальным производством популярных моющих средств занимался шымкентский бизнесмен.

На Азелите и Доместосе — 38-летний предприниматель, похоже, отмыл немалые деньги. В машине злоумышленника обнаружили 100 ящиков готовой продукции, на складе — еще -140

Мейрам Мухтаров, начальник отдела государственных приставов департамента юстиции г. Шымкента:

«Информация о цехе поступила к нам в феврале этого года. Доверенные представители компаний «Азелит» и «Доместос» предоставили информацию об изготовлении их товаров другими лицами. В ходе проверки было установлено, что гражданин 1985 года рождения изготавливал и продавал подделку на территории Шымкента. Эти товары были выявлены при участии Департамента экономических расследований».

Бизнесмен организовал небольшой цех возле своего дома. На подделку клеел брендовый логотип. И уже под видом известной продукции, сомнительной жидкостью торговали в магазинах и на рынках Шымкента. Владельца контрафактного товара оштрафовали на 138 тысяч тенге. Уголовное дело возбуждать не стали. Стоимость изъятой продукции, не превысила семи миллионов тенге.

Камилхан Исмаилов, руководитель отдела ДЭР г. Шымкента:

«С начала года ведется работа по борьбе с контрафактной продукцией. На данный момент возбуждены уголовные дела по двум фактам. В частности, было установлено, что Доместос и Азелит были подделаны одним и тем же гражданином. В соответствии со статьей 222-ой уголовного кодекса, документы о применении мер административного взыскания переданы в департамент юстиции. Потому что сумма конфискованного товара не достигает двух тысяч МРП».

Как правило, цена контрафактной продукции заметно ниже. И большинство покупателей, кстати, относятся к поддельной продукции довольно лояльно. Хотя здесь страдают все стороны: компания, потребитель и государство. В выигрыше остаются только мастера подделок.