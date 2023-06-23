Наказать мошенников и вернуть им деньги просят обманутые жители Шымкента.

Как минимум 30 человек отдали по несколько миллионов тенге супружеской чете. Те пообещали на эти деньги купить им квартиры, якобы пользуясь своими связями в городском управлении жилья. Нагима Битореева, стояла в очереди несколько лет. Супруги, говорит обманутая женщина, вошли к ней в доверие и попросили за двухкомнатную квартиру всего 2,5 миллиона тенге. Жертва мошенников даже успела заселиться, но счастье оказалось недолгим.

«Аскар и Салтанат в 2022 году обещали купить квартиру в микрорайоне Туран 2. У меня никак очередь не приходила, поэтому я дала им эти деньги. Через семь месяцев мне дали ключи от квартиры, я поехала, заселилась. Через месяц прихожу в квартиру, мне замки поменяли и оказывается дали поддельные документы. Мы хотим чтобы наказали Аскара, ему все поверили, отдали деньги. Прокуратура не работает и не помогает нам, говорят, почему даете им деньги, мол сами виноваты», — говорит Нагима Битореева, жительница Шымкента.

Некоторые, ради такого «выгодного» предложения, взяли кредиты. Сауле Боранбаева отдала мошенникам 4 миллиона тенге. За эти деньги женщине пообещали купить 4-х комнатную квартиру. Для того чтобы заключить эту «выгодную сделку», жительница Тюлькубасского района продала домашний скот и заняла 2 миллиона тенге. Женщина говорит, она до сих пор выплачивает долг, а мошенник все еще ходит на свободе.

«Все два месяца я звонила Аскару, он меня каждый день кормил завтраками. В августе Аскар сказал, что его кинула сотрудница управления жилья. Мы поехали к ней, попросили вернуть деньги, но она сказала, что не брала наши деньги. Мы писали заявление в полицию, но нам не помогли. Следствие подкупили. Мы не знали про это, нам это адвокат сказал потом», — говорит Сауле Боранбаева, жительница г.Шымкента.

В городском управлении жилья рассказали, что их сотрудники к этому делу никакого отношения не имеют. Люди нарвались на мошенников. В полиции же заявили что ведется следствие, но подозреваемый, правда, почему то все еще находится на свободе.

«На данный момент пострадали 31 человек. Сейчас в отношении мужчины заведено дело по факту мошенничества. Он сейчас на свободе. Эта история началась еще в сентябре прошлого года и мы два раза доводили дело до суда», — говорит Жанибек Нурлыбаев, заместитель начальника по следственным делам Аль-Фарабийского РУП.

Обманутые шымкентцы уже готовят обращение в администрацию президента. И надеются что виновный вернет им деньги и понесет наказание. Специалисты же настоятельно рекомендуют не доверять мошенникам, которые обещают «продвинуть» вас в очереди или приобрести квартиру по заниженным ценам. Иначе можно остаться без денег и жилья.