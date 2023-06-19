Оштрафовали за взятку: очередной госслужащий пойман на коррупции

В Шымкенте руководитель отдела департамента труда и социальной защиты получил взятку от инвалида второй группы.

Ныне уволенный сотрудник ведомства обещал продлить инвалидность гражданину с ограниченными возможностями за взятку в сумме 10 тысяч тенге. Приговором суда он был оштрафован на 250 тысяч тенге и пожизненно лишён права занимать любую государственную должность.

«Это очень серьёзное преступление, совершённое в отношении человека уязвимой группы населения. В этой связи, наш департамент провёл ряд мероприятий. Результатом стало досудебное расследование по факту получения взятки в отношении руководителя отдела №5 Департамента труда и социальной защиты Шымкента. Установлено, что он, занимая руководящую должность, воспользовался служебным положением в личных, корыстных целях и получил через посредника взятку на общую сумму 10 тысяч тенге для продления срока инвалидности гражданину с инвалидностью второй группы», — заявил руководитель отдела департамента агентства РК по противодействию коррупции по г. Шымкенту Олжас Тобашов.

По результатам расследования, уголовное дело в отношении руководителя отдела направлено в суд, и приговором суда назначено наказание. В связи с этой ситуацией, представители городского департамента по противодействию коррупции провели совещание с сотрудниками департамента труда и социальной защиты. На заседании руководитель этого ведомства Бахтияр Унербаев напомнил об ответственности за такие правонарушения.

«Я сегодня провожу это собрание, говоря, что вы, вероятно, не пойдёте на такое преступление. Вы вчера ездили в СИЗО. Вы видели в каких условиях там содержат коррупционеров. Потому что место взяточников — тюрьма. Именно тюрьма является местом назначения коррупционеров. Как теперь с вами разговаривать?! В ваших халатах с обеих сторон есть карманы. Зашейте их, потому что любой ваш знакомый может прийти и положить туда 10 или 20 тысяч тенге», — сказал подчинённым руководитель РГУ «Департамент комитета труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты РК» по г. Шымкенту Бахтияр Унербаев.