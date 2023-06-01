Открытие бассейна под открытым небом прошло в Шымкенте

В Шымкенте открылся спортивный комплекс «Денсаулык».

Бассейн под открытым небом, который раньше был известен горожанам как «Спартак» открылся после реконструкции. В рамках открытия прошел большой турнир среди пловцов, в котором приняли участие порядка 400 спортсменов со всех уголков страны.

Открытия этого бассейна шымкентцы ждали долгих три года. Под новым названием в Шымкенте заработал спортивный комплекс «Денсаулык». Единственный в мегаполисе спортивный бассейн под открытым небом после реконструкции сегодня презентовали жителям и гостям города.

В рамках открытия в Шымкенте провели турнир по плаванию. Первыми заплыв в бассейне устроили спортсмены, которые приехали на открытие из разных уголков Казахстана.

«Классный бассейн, мне если честно очень понравилось я побил свой новый рекорд на этом бассейне. Рекорд у меня был 36 сейчас вроде у меня 34», — говорит Темирлан Сергазин, спортсмен из г.Астана.

«Я никогда не плавал в открытом бассейне. Я думаю, что можно проводить большие соревнования, большой бассейн, много трибун, группа поддержки», — говорит Тимуржан Тенибеков, спортсмен из г.Астана.

В открытии спортивного комплекса принял участие и аким города. Мурат Айтенов пожелал спортсменам удачи.

«В целях поддержки массового спорта в спортивном комплексе «Денсаулык» прошел капитальный ремонт. В нашем городе профессионально занимаются плаванием более 1000 человек. Надеемся, что новый спортивный комплекс будет стимулировать интерес молодежи к этому виду спорту. В сегодняшнем турнире принимают участие 368 спортсменов со всех городов страны. Желаю им удачи», — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

Спортивный комплекс «Денсаулык» принадлежит Южно-Казахстанскому университету. Бассейн имеет длину 50 метров, он разделен на 8 дорожек. Здесь смогут заниматься студенты ВУЗа, а также будут открыты занятия для детей с особыми потребностями. На базе спортивного комплекса также планируют проводить спортивные состязания.

«Это достояние наших горожан. Вместимость трибун 300 человек, длина один раз заплыв 50 метров это государственный советский стандарт, сейчас таких стандартов нет. Это бассейн с теплой водой, градусов 26-27, это тоже стандарт, под открытым небом. Это действительно история нашего города. Есть две раздевалки женские и мужские, для детей, душевые, как положено», — говорит Дария Кожамжарова, ректор ЮКУ имени М. Ауэзова.

Бассейн открыт и для горожан. Желающие поплавать смогут окунуться в прохладную воду уже через несколько дней. Спортивный комплекс «Денсаулык» будет работать без выходных.

Горожан предупреждают, для снижения коррупционных рисков, в спортивном комплексе отсутствует касса. Оплатить услуги бассейна можно через кьюар-код банков второго уровня.