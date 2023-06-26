Площадки для забоя скота на Курбан айт определены в Шымкенте

Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора представила места для жертвоприношения скота.

ТОО «Замин»

Д.Құдайбергенов 8775 930 64 44

г. Шымкент, Қаратауский р/н, ж/м Сайрам ул. А-Темур б/н ТОО «Халал Қассаб»

С.Гултараев 8701 392 83 09

г. Шымкент, Қаратауский р/н, ж/м Бозарық 3 участок №1989 ТОО «Байтерек Агро»

Ф.Бегметов

8778 122 31 11

г. Шымкент, Қаратауский р/н, ж/м Сайрам, ул. Махмут ата участок №72.

Для предотвращения и защиты населения от распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных как: сибирская язва, бешенство, бруцеллез, требуется строгое соблюдение ветеринарно-санитарных правил и требований: