Площадки для забоя скота на Курбан айт определены в Шымкенте

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Тина Кудайберген
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Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора представила места для жертвоприношения скота.

  1. ТОО «Замин»
    Д.Құдайбергенов 8775 930 64 44
    г. Шымкент, Қаратауский р/н, ж/м Сайрам ул. А-Темур б/н
  2. ТОО «Халал Қассаб»
    С.Гултараев 8701 392 83 09
    г. Шымкент, Қаратауский р/н, ж/м Бозарық 3 участок №1989
  3. ТОО «Байтерек Агро»
    Ф.Бегметов
    8778 122 31 11
    г. Шымкент, Қаратауский р/н, ж/м Сайрам, ул. Махмут ата участок №72.

Для предотвращения и защиты населения от распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных как: сибирская язва, бешенство, бруцеллез, требуется строгое соблюдение ветеринарно-санитарных правил и требований:

  • Идентификация жертвенного животного, т.е. наличие ушных бирок, регистрация животного;
  • Наличие ветеринарной справки формы №1 на живых животных;
  • Убой жертвенных животных в специально убойных пунктах (площадках) согласно нижеследующему списку;
  • Наличие ветеринарной справки формы № 2 при реализации от полученного убойного животного т.е на мясо (в детские дома, детские сады, больницы, мечети и др.) с соблюдением при перемещении (транспортировки) температурного режима.

 

 

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