Площадки для забоя скота на Курбан айт определены в Шымкенте

Территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора представила места для жертвоприношения скота.
- ТОО «Замин»
Д.Құдайбергенов 8775 930 64 44
г. Шымкент, Қаратауский р/н, ж/м Сайрам ул. А-Темур б/н
- ТОО «Халал Қассаб»
С.Гултараев 8701 392 83 09
г. Шымкент, Қаратауский р/н, ж/м Бозарық 3 участок №1989
- ТОО «Байтерек Агро»
Ф.Бегметов
8778 122 31 11
г. Шымкент, Қаратауский р/н, ж/м Сайрам, ул. Махмут ата участок №72.
Для предотвращения и защиты населения от распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных как: сибирская язва, бешенство, бруцеллез, требуется строгое соблюдение ветеринарно-санитарных правил и требований:
- Идентификация жертвенного животного, т.е. наличие ушных бирок, регистрация животного;
- Наличие ветеринарной справки формы №1 на живых животных;
- Убой жертвенных животных в специально убойных пунктах (площадках) согласно нижеследующему списку;
- Наличие ветеринарной справки формы № 2 при реализации от полученного убойного животного т.е на мясо (в детские дома, детские сады, больницы, мечети и др.) с соблюдением при перемещении (транспортировки) температурного режима.