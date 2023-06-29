Порядок регистрации брака не изменится

В филиале «Правительство для граждан» по городу Шымкенту разъяснили, как шымкентцы будут заключать браки в связи с передачей функций РАГС Госкорпорации.

Несмотря на то, что с 1 июля функции РАГС перейдут НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан», порядок оказания услуг не изменится. Прием и обработка заявлений по регистрации брака, а также принятие решений и выдача результатов по-прежнему будут осуществляться РАГСами.

«Заявление на регистрацию брака, как и прежде, подается в РАГС за 15 дней до даты вступления в брак. Наряду с регистрацией брака «по старинке», есть более удобный способ подать заявку — через портал электронного правительства egov.kz. При этом молодожены могут выбратьпри подаче заявления в торжественной обстановке они желают заключить брак или нет»,— сообщил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент Даримбет Баймбетов.

Тарифы на оказание государственных услуг, в частности на регистрацию рождения и смерти, останутся бесплатными. Касательно платных услуг сообщаем, что прибавится только налог на добавочную стоимость, так как Госкорпорация является плательщиком НДС.

К слову, лица с инвалидностью освобождены от платы госпошлины за услуги по регистрации актов гражданского состояния.

Отметим, услуги РАГСа будут оказываться исключительно сотрудниками регистрирующего органа. Сотрудники Госкорпорации, включая операторов ЦОН, не будут иметь доступ к информационной системе РАГСа.