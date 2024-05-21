50 работников детской библиотеки могут остаться без работы

Самая большая детская библиотека в Шымкенте имени Ыбырая Алтынсарина была построена 67 лет назад, но до сих пор пользуется большой популярностью у юных горожан.

Она принимает больше 24 тысяч читателей в год. Сейчас здесь работают порядка 50 сотрудников. Чтобы сохранить за собой рабочее место, всем им придется переехать в Туркестан.

«Мы просто не хотим потерять свои рабочие места. В месяц мы получаем около ста пятидесяти тысяч тенге. Для того чтобы переехать, придется снимать квартиру в Туркестане, а жить на что?», — говорит Гульзира Тургунбаева, библиотекарь.

Библиотекари говорят, что невозможно зарабатывать на жизнь, снимая квартиру в другом городе на скудный заработок. Это связано с тем, что большинство сотрудников — женщины пенсионного возраста.

«Я работаю в этой библиотеке больше 37 лет. До пенсии у меня осталось всего 2,5 года. Где я теперь найду работу? Ехать в Туркестан ради четырехчасовой работы в день — нет смысла. У нас перед глазами был уже пример, когда библиотеку переносили, там сотрудники все вернулись обратно и теперь безработные», — говорит Файгель Ахлиукова, библиотекарь.

Сотрудники библиотеки говорят, уже обращались к властям и дошли до министерства. От последних ответ так и не пришел. Представители акимата Туркестанской области говорят, библиотеку, несмотря на недовольство сотрудников, перенесут в Туркестан. Обеспечивать их работой в Шымкенте они больше не могут.

«Здание библиотеки Алтынсарина находится в собственности города Шымкента. Мы не будем сокращать штат, все штатные единицы останутся. Библиотека Алтынсарина не закрывается. Сохранив свое название, ее перенесут в город Туркестан2, — говорит Эльвира Момынова, руководитель отдела управления культуры и туризма Туркестанской области.

Судьба 50 работников, кажется, мало кого беспокоит. Библиотек в Шымкенте мало, найти там вакансии будет не просто.