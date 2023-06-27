ЦОНы и спецЦОНы не будут работать в праздничные дни

Шымкентские ЦОНы и спецЦОНы не будут работать в связи с празднованием Курбан Айт и Дня Столицы.

«Правительство для граждан» по городу Шымкент сообщаем, что в связи с предстоящими праздники ЦОНы и спецЦОНы города не будут работать 28 июня и 6 июля.

Отметим, что 7 и 8 июля до 13:00 будут принимать граждан только дежурные ЦОНы (мкр. Куншыгыс, 116/1) и спецЦОНы (119 квартал Ташкентская объездная трасса, 381/1).

Кроме того, 1 июля будет рабочим днем для обычных и специализированных центров обслуживания населения города. В этот день ЦОНы будут принимать граждан до 18:00, спецЦОНы до 20:30.

Напомним, что до завершения легализации спецЦОНы города будут работать по будням с 9:00 до 19:00 (выдача документов – до 20:30), в субботу – с 9:00 до 18:00 (выдача документов до 19:30).