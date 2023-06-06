Туркестанскому пенсионеру-педофилу вынесли приговор

В Туркестане осудили 66-летнего мужчину, который совратил трех несовершеннолетних девочек.

Дело в закрытом порядке рассматривали в специализированным межрайонном суде по уголовным делам региона, передает корреспондент OTYRAR.

Инцидент произошел 22 октября прошлого года. Как выяснилось, подсудимый был хорошим другом и соседом бабушки малышек. В тот злополучный день он был у них в гостях. После разговора и чаепития на кухне, педофил вошел в гостиную с целью отдыха и увидел играющихся девочек. Затем, по данным пресс-службы суда, у подсудимого появилась мысль умышленно совершить действия сексуального характера. Факта изнасилования детей не было, однако, мужчина целовал детей в губы, заставлял взять их в руки половой орган и сам трогал половые органы детей.

«Данное правонарушение подсудимого согласно с частью 3 статьи 124 УК РК квалифицируется как особо тяжкой категории. Мать детей С. о данном факте узнала через беседу с ребенком после того как потерпевшая Г. 2014 года рождения отказалась от ужина с жалобами на боли в языке, а две другие дочери, находившиеся рядом с ней в этот момент, подтвердили данное происшествие и указали на то, что в отношении них подсудимым были совершены те же действия»,- рассказали в пресс-службе суда Туркестанской области.

Вину подсудимого доказали заключениями экспертиз, собранными по делу доказательствами, протоколами очной ставки и осмотра места происшествия. Педофила приговорили к 15 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в учреждениях средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

«Прокурор просил признать подсудимого виновным по части 4 статьи 124 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, с пожизненным лишением права психологического и педагогического воспитания, а также отбывания указанного наказания в учреждениях повышенной безопасности уголовно-исполнительной системы. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении уголовных правонарушений и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Приговор не вступил в законную силу»,- заверили в пресс-службе суда.