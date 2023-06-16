Условно осужденные, студенты и злостные алиментщики ищут работу в Шымкенте

На шымкентском Арбате сегодня особенно многолюдно. Очередная ярмарка вакансий открыта для всех желающих.

Среди желающих трудоустроиться есть и те, кто состоит на учёте в пробации. 25-летнего Султана, чьё имя мы изменили по его просьбе, условно осудили за вымогательство. Говорит: раскаялся и готов работать честно. До криминальной истории он успел получить диплом юриста.

Султан (имя изменено) условно осужденный:

«В 2020-ом году меня условно осудили за вымогательство. С тех пор состою на учете. В январе следующего года моё наказание истекает. Вот, пришел на ярмарку вакансий, хочу найти работу. В Шымкенте жарко, хотелось бы работать в офисе»

Найти работу и начать жизнь с чистого листа хочет и Сергей. несколько лет назад его задержали за кражу айфона. Найти работу, учитывая криминальное прошлое — сложно, признается житель Шымкента. Поэтому Сергей воспринимает любую вакансию, как шанс на исправление.

Сергей (имя изменено) условно осужденный:

«-Кем вы хотите работать? -Без разницы, сварщиком, разнорабочим, грузчиком, и на мебельном цехе могу работать. -А зарплата которую вам предлагают вас устраивает? -150 или 200 тысяч тенге в месяц предлагают».

Трудоустроиться могут не только люди с криминальным прошлым, вакансии предлагают для людей с высшим и средним образованием, и даже тем, у кого его вообще нет. Найти работу смогут и злостные алиментщики, их трудоустраивают частные судебные исполнители.

Кадровый голод остро ощущается и на севере страны. Для сельскохозяйственной промышленности в Костанайской области требуются механизаторы, сварщики, водители и пастухи. Для переселенцев из юга обещают бесплатную крышу над головой и зарплату до миллиона тенге.

Азамат Жолшыбаев, директор ТОО «Агро-Парасат» в Костанайской области:

«Все зависит от того как работает работник в сельском хозяйстве. Средняя зарплата у нас 240 тысяч тенге, а так она может доходить до 500, 600 тысяч тенге, иногда доходит и до миллиона. Зимой зарплата конечно падает. Мы строим у себя в хозяйстве дома, в прошлом году построили дома, получили его у нас сварщик и снабженец. Условия у нас такие 5-7 лет отрабатываешь и этот дом твой».

Ярмарку организовал городской центр занятости, участвуют в нем представители 13 предприятий. Больше всего в Шымкенте востребованы технические специальности. Работодателей предложили 8 тысяч вакансий.

Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и социальной защиты населения г. Шымкента:

«Ярмарка вакансий у нас проходит с 2021-го года, тогда ярмарка проходила только для молодежи. Уже с 2022-го года мы начали проводить ярмарку для всех. Ярмарка в этом году отличается тем, что в этом году приехали работодатели из семи регионов Северного-Казахстана. В прошлом году благодаря ярмарке мы трудоустроили 4 тысячи 800 человек, в 2021 году — 2 тысячи 200 безработных устроили на работу. В этом году вакансий стало больше, увеличили до восьми тысяч».

Ярмарка вакансий в Шымкенте стала традиционной. Проводят её, чтобы снизить статистику безработных. Сегодня консультацию получили около четырёх тысяч шымкентцев, больше тысячи получили шанс на трудоустройство.