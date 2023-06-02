В Шымкенте наградили двух подростков, которые спасли утонувшего ребенка

Мужественный, неравнодушный, хоть еще и совсем юный.

Шымкентские спасатели наградили школьника, который спас 6-летнего мальчика. Ердаулет Шынгысхан вытащил из воды утонувшего ребенка и оказал ему первую медицинскую помощь. Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям ученик 8-го класса награжден медалью «За спасение утопающих» и удостоен современных смарт-часов. Юный герой мечтает стать спасателем и посветить нелегкой работе всю свою жизнь.

Ердаулет Шынгысханулы, юный спасатель:

«Мы в тот день пошли купаться с моим другом. К нам подошли дети и сказали, что один из детей утонул. Сначала не поверили, думали, что шутка, Потом подошли к реке и увидели тело ребенка. Вытащили его и начали реанимировать. После позвали взрослых и вызвали скорую помощь. Я даже не ожидал, что меня наградят. Мне очень приятно. Часы наверное я подарю папе. Сам я теперь хочу стать спасателем».

Шынгысхан Бектурганов, отец Ердаулета Шынгысханулы:

«В тот день я был на работе. Но, по дороге увидел машины скорой помощи. Потом приезжаю домой и сын рассказывает как спас ребенка. Я был очень рад, что мой сын пошел на такой отважный шаг. Я научил его плавать, когда он еще был совсем маленьким, потом его учил его брат. Мы даже не ожидали, что за спасение его наградят».

В операции по спасению участвовал еще один школьник. Им оказался ученик 9-го класса Рамазан Амангелдиев. Он сегодня сдает госэкзамены, поэтому на торжественное награждение прибыла его мама. Алима Мекенбаева рассказывает, что гордится своим сыном.

Алима Мекенбаева, мать Рамазана Амангельдиева:

«Моему сыну 15 лет и он спас ребенка, я горжусь им. Об этом я узнала по приезду домой, я разводила скот в это время. До этого он хотел стать полицейским, но, когда он спас жизнь ребенка, он окончательно определился со своей профессией, теперь он хочет стать спасателем».

Инцидент произошел 10 мая на реке Бадам в жилом массиве Игилик. Вместе с группой детей Ердаулет и Рамазан пришли купаться и там же услышали, что маленький мальчик утонул в реке. Увидев на поверхности воды безжизненное тело ребенка, ребята вытащили его на берег и оказали первую медицинскую помощь. Благодаря умелым действиям ребят, шестилетний малыш пришел в себя и начал дышать. Отважным ребята пообещали вакансию спасателя, если те поступят в академию спасателей и с отличием закончат его.

Мадияр Жаксыбаев, начальник ДЧС г. Шымкента:

«Двое школьников спасли мальчика и оказали ему первую медицинскую помощь и вытащили его с того света. Я в лице ДЧС и личного состава ДЧС, а также руководства МЧС выражаю огромную благодарность. У нас при МЧС есть академия, после 11 класса они могут поступить и пожелали им, чтобы в наших рядах служили».

Награждают сегодня отличившихся спасателей, под аплодисменты коллег. Впрочем сами пожарные говорят, что лучшую награду они уже получили — благодарность спасённых людей.