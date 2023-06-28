В Шымкенте отчитались руководители Департамента по ЧС и управления строительства

Сегодня в городском акимате прошло очередное заседание Общественного совета.

На собрании были заслушаны руководители Департамента по ЧС и городского управления строительства. Членов совета интересовали вопросы безопасности детей в период летнего отдыха и противопожарной охраны.

Подробный доклад начальника Департамента по ЧС члены Общественного совета заслушали ещё на предыдущем заседании, поэтому в этот раз они ограничились лишь несколькими вопросами. Один из них — кто отвечает за безопасность детей на аттракционах.

«Не так давно в парке «Мир Фантазий» произошёл несчастный случай когда ребёнок упал с карусели. Тогда выяснилось, что на обслуживании этого аттракциона работали несовершеннолетние дети. Вы сейчас принимаете какие нибудь меры чтобы этого больше не происходило?», — спросил один из членов Общественного совета.

Как пояснил начальник Департамента по ЧС, все вопросы безопасности, связанные с развлекательными аттракционами входят в ведение министерства торговли и интеграции, которое регулирует процесс собственным техническим регламентом.

Следующий вопрос общественников касался контроля противопожарной безопасности рынков и других объектов малого и среднего бизнеса. Как пояснил главный спасатель Шымкента в этом направлении полномочия департамента ограничены.

«В течении нескольких последних лет по распоряжению государственного руководства объявлен мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса. Поэтому в последние 3-4 года инспекции рынков и других объектов мы не проводили. Не смотря на то, что базары и торговые ряды относятся к объектам с массовым пребыванием людей, проверять их на соблюдение норм противопожарной безопасности мы не имеем право. Мы теперь лишь уполномочены предупреждать владельцев базаров, выписывая памятки о том, какие нужно принимать меры»,— рассказал начальник ДЧС г. Шымкента Мадияр Жаксыбаев.

Следующим на вопросы членов общественного совета отвечал руководитель государственного учреждения «Управление строительства Шымкента» Общественников интересовало, как обстоят дела с устранением строительных недоделок в новостройках.

«Скрывать не будем в нашем секторе проблемы есть. Что касается домов, на которые сейчас распространяется пятилетняя гарантия, сегодня у нас есть 161-ин дом, на которые срок гарантии еще не истёк. Начиная с прошлой осени по весну этого года, в нескольких домах этой категории действительно были проблемы. Вода в подвалах, протекающие крыши. В восьми с половиной тысячах квартирах, сданных в последнее время, мы провели обследование и в 1200-сот из них выявили недостатки. Мы поработали над их устранением и на сегодня все недочёты ликвидированы», — ответил руководитель ГУ «Управление строительства г. Шымкента» Мадияр Баимбетов.

В ходе заседания члены общественного совета обсудили ещё несколько вопросов, касающихся развития городской инфраструктуры. Все ответы и информация полученная от специалистов будет проанализирована и передана в в виде рекомендаций в соответствующие государственные структуры.