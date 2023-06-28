В Шымкенте отметили Курбан Айт

В третьем мегаполисе Казахстана Курбан айт, как всегда, отмечают с размахом.

После традиционного утреннего Айт намаза, люди начали раздавать мясо жертвенных животных. В этот день в разных районах города, также проводятся спортивные состязания, такие, как аркан тарту, армреслинг и другие. Во время Курбан айта принято делать добрые дела, помогать нуждающимся, а также приглашать в гости родных, близких и дарить подарки.

«Всех поздравляю с праздником, желаю мира и всего самого наилучшего! Давайте делать больше добрых дел», — говорит Бакдаулет Абдурахманов имам г. Шымкента.

В доме Исраиловых сегодня двойной праздник. Поздравить с праздником Курбан айт и познакомиться с келин приехали гости из других городов. По традиции, невестка подает воду и приглашает за праздничный дастархан.

Практически в каждом доме Шымкента сегодня накрыт дастархан, там ждут гостей, неважно какой национальности или вероисповедания. С праздником, дорогие казахстанцы