В Шымкенте потушили крупный пожар

Черные клубы дыма окутали небо Шымкента. Видеозаписи горящего здания напугали горожан.

Как стало известно, горело пустующее, заброшенное здание.

«Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения установили, что в 2-х этажном заброшенном здании общей площадью 600 кв. м., горела крыша и 2 этаж площадью 200 кв. м.

Пожар был локализован в 21: 45 и полностью потушен в 22: 10»,- сообщили в ДЧС Шымкента.

Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.

На месте происшествия были задействованы 26 сотрудников Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г.Шымкент и 7 единиц техники, 1 бригада филиала центра аварийно-спасательных работ.