В Шымкенте потушили крупный пожар

Черные клубы дыма окутали небо Шымкента. Видеозаписи горящего здания напугали горожан.
Как стало известно, горело пустующее, заброшенное здание.
«Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения установили, что в 2-х этажном заброшенном здании общей площадью 600 кв. м., горела крыша и 2 этаж площадью 200 кв. м.
Пожар был локализован в 21: 45 и полностью потушен в 22: 10»,- сообщили в ДЧС Шымкента.
Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется.
На месте происшествия были задействованы 26 сотрудников Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г.Шымкент и 7 единиц техники, 1 бригада филиала центра аварийно-спасательных работ.