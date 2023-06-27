В Туркестанской области судят шестерых сотрудников Сауранского РОП

В Туркестанской области проходит суд в отношении шести сотрудников Сауранского районного отдела полиции.

Правоохранителям было предъявлено обвинение в том, что в прошлом году они, как говорят, «выбили» признание в краже скота от двоих сельчан.

Потерпевшие заявили, что группа полицейских избивала их и подвергала пыткам. По их словам, для того чтобы выбить из них признание в краже, которую они не совершали, им на голову надевали пакеты. После заявления потерпевших шестерых полицейских взяли под стражу почти год назад. Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.