7-летнего мальчика спасли на реке Бадам

Случай произошел 27 июля на реке Бадам, где сотрудники Управления по ЧС района Туран проводили рейдовые мероприятия по безопасности на воде.

Семилетний малыш без присмотра родителей и вместе с группой детей купался в верхней части каскадно-подпорного сооружения на реке. Место запрещено для купания и опасно для жизни.

В какой-то момент ребенок подскользнулся и упал в нижнюю часть подпорного сооружения, а выбраться самостоятельно не получилось. К счастью на месте происшествия оказался сотрудник Управления по ЧС Рауан Ордабек. Проявив самоотверженность, мужчина бросился в реку и вытащил мальчика в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.

К слову, в соответствии с постановлением акима, определены 13 мест, запрещенных для купания. Река Бадам является одним из таких мест, вдоль которой установлены запрещающие знаки.

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