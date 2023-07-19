93 театральный сезон завершился в Русском драматическом театре

Динамика успеха

Если бы у театра существовал какой-то утвержденный сверху жесткий план, то можно смело сказать, он его перевыполнил. Судите сами: за прошедший сезон театр выдал семь премьерных спектаклей. Четыре – «для взрослых», три – для детей. К слову, можно было выдать и поменьше: три премьеры для взрослого зрителя уже хватило бы для самоуспокоения. А детский репертуар в некоторых театрах вообще не обновляется годами по причине, якобы, детской неприхотливости и всеядности.

А вот наш театр не идет по пути наименьшего сопротивления. Стоять на месте ему скучно и неинтересно.

Но начнем по порядку. Начало сезона открылось премьерой спектакля «Слуга двух господ» по пьесе Карло Гольдони. Выбор пьесы комедийного плана – с забавными комическими ситуациями, затейливой интригой – был сделан сознательно. Встретиться со зрителем после отпускного перерыва хотелось в атмосфере тепла, радости и смеха. Публика увидела поистине яркое фееричное зрелище, настраивающее на светлый жизнеутверждающий лад. В это же время дети получили свою премьерную сказку – всемирно известную «Красную Шапочку».

Не успели отдохнуть от премьерных стартов и тут же приступили к работе над новым спектаклем. Новым и по жанру, и по тематике, и по глубине содержания. Пьеса Олега Богаева «Dawn Way», или «Дорога вниз», оказалась материалом непростым и неоднозначным. Зайдет ли она в душу нашему зрителю, не оставит ли его равнодушным? Зря опасались – зашла. Каждый, казалось, примеривал ситуацию на себя: как ты повел бы себя в случае наезда на человека со смертельным исходом, если трасса пустынна, а свидетелей нет? Постарался сбежать, замести следы, попытаться вернуть к жизни? Кто не посмотрел этот спектакль – очень советую. В соцсетях он тоже есть.

Хочется подчеркнуть, что режиссером спектакля на этот раз выступил художественный руководитель театра Анатолий Петриченко. Раньше он в основном специализировался в постановке детских сказок, пусть и очень качественного уровня. На стезю «взрослой» драматургии он вступил сравнительно недавно. Одна из первых его режиссерских работ «За двумя зайцами» была принята зрителем очень тепло. А сейчас, по словам Игоря Вербицкого, Анатолий Владимирович подает надежды стать серьезным, вдумчивым, талантливым режиссером, которому по силам любая театральная задача самой разной степени сложности.

Не успели оглянуться, а там, как у Крылова, уж зима катит в глаза. А зима для нашего театра не повод для зимней спячки, а наоборот, время кипучей подготовки к достойной встрече Нового года и последующего Рождества. В предновогодние дни в театре, как всегда, проходят утренники для детей, плавно переходящие в новогоднюю сказку.

«Мы и здесь не хотим отступать от традиций, – говорит Игорь Владимирович. – Детям нужен яркий, теплый, радостный праздник с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводами, сказочными персонажами, наконец, с ритуальным призывом: «Елочка, зажгись!» Они и так у нас привыкли общаться в режиме онлайн. Пусть хоть у нас увидят живое, веселое, карнавальное действо, в котором они принимают самое живое участие и которое им запомнится надолго».