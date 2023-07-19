93 театральный сезон завершился в Русском драматическом театре

Недолгая пауза перед новым сезоном.
Недавно наш любимый русский драматический театр завершил
93-й театральный сезон. А каждый сезон – это временной отрезок театральной жизни, по окончании которого подводят итоги: удался иль не удался? Директор театра Игорь Владимирович Вербицкий отвечает: «Удался!» И это не голословное утверждение, похожее на самовосхваление. Это не тот случай, когда на ум приходят поговорки вроде: «Всякий кулик свое болото хвалит» или «Сам себя не похвалишь – никто не похвалит». Успех сезона – это, как говорится, свершившийся «медицинский факт». А благодарный зритель тому свидетель.
Динамика успеха
Если бы у театра существовал какой-то утвержденный сверху жесткий план, то можно смело сказать, он его перевыполнил. Судите сами: за прошедший сезон театр выдал семь премьерных спектаклей. Четыре – «для взрослых», три – для детей. К слову, можно было выдать и поменьше: три премьеры для взрослого зрителя уже хватило бы для самоуспокоения. А детский репертуар в некоторых театрах вообще не обновляется годами по причине, якобы, детской неприхотливости и всеядности.
А вот наш театр не идет по пути наименьшего сопротивления. Стоять на месте ему скучно и неинтересно.
Но начнем по порядку. Начало сезона открылось премьерой спектакля «Слуга двух господ» по пьесе Карло Гольдони. Выбор пьесы комедийного плана – с забавными комическими ситуациями, затейливой интригой – был сделан сознательно. Встретиться со зрителем после отпускного перерыва хотелось в атмосфере тепла, радости и смеха. Публика увидела поистине яркое фееричное зрелище, настраивающее на светлый жизнеутверждающий лад. В это же время дети получили свою премьерную сказку – всемирно известную «Красную Шапочку».
Не успели отдохнуть от премьерных стартов и тут же приступили к работе над новым спектаклем. Новым и по жанру, и по тематике, и по глубине содержания. Пьеса Олега Богаева «Dawn Way», или «Дорога вниз», оказалась материалом непростым и неоднозначным. Зайдет ли она в душу нашему зрителю, не оставит ли его равнодушным? Зря опасались – зашла. Каждый, казалось, примеривал ситуацию на себя: как ты повел бы себя в случае наезда на человека со смертельным исходом, если трасса пустынна, а свидетелей нет? Постарался сбежать, замести следы, попытаться вернуть к жизни? Кто не посмотрел этот спектакль – очень советую. В соцсетях он тоже есть.
Хочется подчеркнуть, что режиссером спектакля на этот раз выступил художественный руководитель театра Анатолий Петриченко. Раньше он в основном специализировался в постановке детских сказок, пусть и очень качественного уровня. На стезю «взрослой» драматургии он вступил сравнительно недавно. Одна из первых его режиссерских работ «За двумя зайцами» была принята зрителем очень тепло. А сейчас, по словам Игоря Вербицкого, Анатолий Владимирович подает надежды стать серьезным, вдумчивым, талантливым режиссером, которому по силам любая театральная задача самой разной степени сложности.
Не успели оглянуться, а там, как у Крылова, уж зима катит в глаза. А зима для нашего театра не повод для зимней спячки, а наоборот, время кипучей подготовки к достойной встрече Нового года и последующего Рождества. В предновогодние дни в театре, как всегда, проходят утренники для детей, плавно переходящие в новогоднюю сказку.
«Мы и здесь не хотим отступать от традиций, – говорит Игорь Владимирович. – Детям нужен яркий, теплый, радостный праздник с елкой, Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводами, сказочными персонажами, наконец, с ритуальным призывом: «Елочка, зажгись!» Они и так у нас привыкли общаться в режиме онлайн. Пусть хоть у нас увидят живое, веселое, карнавальное действо, в котором они принимают самое живое участие и которое им запомнится надолго».
А дальше – подготовка к светлому Рождеству Христову, одному из самых главных православных праздников. Уже более четверти века театр свято соблюдает и эту традицию: дарит горожанам прекрасные и волшебные «Рождественские встречи». У них это не просто «сборная солянка» из разрозненных номеров на тему. Участники «встреч» проходят взыскательный кастинг, и как результат на рождественскую сцену выходят только самые лучшие представители творческого племени. Эти рождественские концерты – уже столько лет! – греют душу и растопляют самые невозмутимые сердца.
И в январе же, 25-го, проходит обязательнейший, нерушимо-традиционный вечер памяти Владимира Высоцкого, и этому проекту тоже уже более 20 лет. И сколько бы раз я ни была на этих вечерах, они никогда не бывают дежурно-официозными, не делаются просто «для галочки». На сцене выступают самые лучшие артисты города и делают это со всей искренностью души. Зал при этом ни на минуту не остается равнодушным, начинает подпевать и сопереживать. На экране появляется не только сам Высоцкий, но – очень волнующая находка! – зрители видят лица уже ушедших из жизни людей… Вечер памяти одного человека как бы расширяет свой формат и становится поминальной данью нашим дорогим и славным землякам.
Театр расширяет горизонты
Почти в каждом сезоне театр предоставляет режиссерское слово своим партнерам по сценическому делу. Так, на протяжении многих лет на нашей сцене появлялись премьерные спектакли давнего друга Олега Белинского, а с недавних пор и режиссера Алексея Шемеса. Вот и в этом сезоне Алексей поставил новый спектакль «Калигула» по мотивам произведения Альбера Камю. Пьеса эта весьма непростая, со сложным философским подтекстом, с подстерегающей возможностью скатиться до вульгарного показа древнеримской безнравственности. Еще бы! Калигула – это прямо-таки образчик развратника, жестокого тирана и убийцы. Вот где можно было развернуться в показе «клубничных» оргиастических сцен! Однако режиссеру удалось избежать и пошлости, и плоскости в трактовке материала, а в результате театр заполучил еще один яркий спектакль в свою репертуарную копилку.
А дальше наступила весна, ознаменовавшаяся детской сказкой «Три веселых гнома». И труппа сразу взялась за работу над новой премьерой, которая и завершила сезон. «Люкс для иностранцев» – это комедия, словно закольцевавшая сезон ярким мажорным аккордом. Фабула спектакля несложна и забавна. Две семейные пары по стечению обстоятельств оказываются в одном гостиничном номере, отсюда происходят всякие нелепые и пикантные ситуации. Актеры проигрывают предлагаемые коллизии легко и виртуозно, заражая зрителя весельем и непосредственностью. Режиссер премьеры все тот же Анатолий Петриченко, и этот спектакль еще одна его творческая удача.
Хочется еще раз заострить внимание на том, что перечисленные премьеры, новогодние и рождественские события, вечер памяти Высоцкого и другие мероприятия в рамках культурной жизни города – это только яркие вкрапления в обычный, будничный режим работы театра, который могут нарушить лишь стихийное бедствие или глобальный форс-мажор. Вот уже много лет подряд этот порядок незыблем: по пятницам, субботам и воскресеньям в 19:00 – обязательный спектакль для взрослой публики, по субботам и воскресеньям в 11:00 – непременное представление для детей. «Так было, так есть и так будет!» – заверил директор Владимир Вербицкий.
Культурные связи
Незадолго до закрытия театрального сезона наш театр побывал в Самарканде. Это были так называемые обменные спектакли: наши артисты навестили древний узбекский город в мае, а самаркандцы в июне приехали с ответным визитом. Узбекские театралы приняли наш театр с чрезвычайным восторгом, и, кажется, эта взаимная приязнь обещает перерасти в долговременную дружбу.
Заметный плодотворный труд театра не остался не замеченным на официальном уровне. Так, например, Игорь Вербицкий получил международную российскую медаль имени Пушкина. Его заслуги сформулированы так: «За плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей». Эту медаль, к слову, в свое время получила Марина Влади, бразильский писатель Жоржи Амаду и другие выдающиеся личности, внесшие свой вклад в укрепление взаимосвязей в сфере культуры. Согласитесь, неплохая компания…
Был наконец-таки награжден художественный руководитель театра Анатолий Владимирович Петриченко, получивший звание «Мәдениет саласының үздігі», что-то вроде «Лучший в сфере искусства». А также были отмечены хореограф театра Оксана Чумакова и актриса Ольга Иванова как лучшие в своей профессии по итогам года. Кстати, в Казахстане существуют 56 театров. Значит, театральным арбитрам было из чего выбирать.
Теперь о планах.
После отпуска, а именно
1 августа, наш театр сразу же приступит к работе над новым спектаклем. Это, так скажем, российско-казахстанский проект, задуманный выпускниками московского ГИТИСа: на нашей сцене будет поставлена «Пиковая дама». Думается, это станет неординарным культурным событием и для зрителей, и для самого театра.
«Мы давно хотели замахнуться на что-нибудь этакое, – говорит Игорь Владимирович. – Но… как бы это сказать, всегда страшновато браться за такую мощную общеизвестную классику. Допустим, я не видел ни одного примера достойной постановки «Мастера и Маргариты», которая бы ни блекла в сравнении с оригиналом…» Эта нетленная повесть Александра Сергеевича Пушкина очень кстати придется к международному театральному фестивалю в следующем году, который будет проходить в честь великого пушкинского гения.
Будет осуществлена еще одна задумка, которая входила в планы прошедшего сезона, но сорвалась по объективным причинам. В этом году, проходящим под знаком 200-летия замечательного драматурга Александра Николаевича Островского, театр хотел поставить пьесу «Женитьба Бальзаминова», но актера, на которого была рассчитана главная роль, так некстати «забрили» в армию. Теперь постараются наверстать. А 5 сентября состоятся долгожданные гастроли в Алматы: в один из ведущих театров страны русский драматический театр имени Лермонтова.
Если что-то упустила, не обессудьте. Жизнь нашего театра настолько насыщена и динамична, что и упустить не грех. А ему, то есть театру, неуклонно приближающемуся к 100-летию существования, хочется сказать накануне заслуженного отпуска: «Отдыхайте и возвращайтесь. Мы будем скучать!»
Елена ЛЕТЯГИНА