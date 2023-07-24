Базу данных для ресоциализации заключенных создадут после смерти 5-летней девочки

Создать базу данных по ресоциализации тех, кто вышел из мест заключения поручила Тамара Дюйсенова.

Такое поручение министр труда и социальной защиты населения Казахстана предложила после жестокого убийства 5-летней девочки в Туркестанской области.

Кроме того, на совещании с центральными и местными исполнительными органами по правам ребенка Тамара Дюйсенова дал ряд поручении:

Координацию работы по охвату семей всесторонней помощью поручено закрепить за органами занятости и социальных программ;

Законодательное закрепление работы мобильных групп для раннего выявления семей, находящихся в неблагополучной ситуации поручено проработать МВД совместно с госорганами и акиматами;

Созданием единого государственного контакт-центра для оказания помощи по вопросам семьи, женщин и детей будет заниматься министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности;

Ревизию всех государственных организаций для детей (реабилитационных центров, интернатов, детских лагерей и так далее) для их поэтапного ремонта, обновления материально-технической базы поручено провести министерствам просвещения, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и спорта совместно с акиматами и уполномоченным по правам ребенка;

Выдачу жилья в областных центрах детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поручено проработать министерствам индустрии и инфраструктурного развития, просвещения совместно с акиматами областей.

Напомним, 5-летнюю Еркежан Нурмахан нашли мертвой с ножевыми ранениями и признаками насилия. Подозрения пали на 48-летнего соседа, который ранее отбыл 10 лет наказания в тюрьме за убийство. А затем в 2023 году преступник с топором напал на человека, но его приговорили лишь к 3 годам лишения свободы. Касым-Жомарт Токаев усомнился в законности этого приговора и поручил генпрокуратуре и МВД разобраться в ситуации детально.