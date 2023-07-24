Более 500 организаций оштрафовали в Шымкенте

За первые шесть месяцев этого года за нарушение строительных и архитектурных норм в Шымкенте было оштрафовано более 500 организаций и физических лиц.

Об этом на очередном брифинге рассказал руководитель управления контроля и качества городской среды Шымкента Нурдаулет Курбанбекулы. Он также рассказал о планах управления и об итогах работы в первом полугодии.

Одно из направлений в сфере ответственности управления контроля и качества городской среды — выявление нарушений строительных и архитектурных норм. А их, в условиях растущего мегаполиса, с каждым днём регистрируется всё больше.

Так за полгода на 191 объект строительства специалисты управления составили 501 протокол административного правонарушения на общую сумму 91 млн 800 тысяч тенге. Большая часть из них пришлась на незаконно построенные объекты.

«На 165 объектов незаконного строительства оформлено 475 протоколов об административной ответственности, сумма штрафов составила 81 миллион 576 тысяч тенге. По 31 незаконно построенному объекту материалы переданы в суд для принудительного сноса. По 18 материалам сейчас принято решение о принудительном сносе, а 8 из них уже переданы судебным исполнителям», — рассказал руководитель управления контроля и качества городской среды г. Шымкента Нурдаулет Курбанбекулы.

Ещё одно направление деятельности управления контроль за исправностью техники обеспечивающей комфорт горожан. Как рассказал руководитель управления контроля и качества городской среды в последнее время участились вызовы о помощи от людей застрявших в лифтах. Происходит это из-за жаркой погоды и перебоев с электроснабжением.

В этом случае, говорят специалисты, нужно сохранять спокойствие и вызвать помощь. За каждым домом, оборудованном лифтом, закреплена обслуживающая компания, которая работает круглосуточно.

«На этот случай у нас разработан следующий алгоритм. В каждой кабине вывешены номера телефонов экстренных служб. Случается когда в лифте находятся только пожилые люди и дети и они не знают как вызвать диспетчера. На этот случай у нас предусмотрена связь с центром быстрого реагирования IКОМЕК 109. Достаточно на сотовом телефоне набрать номер 109 и сообщить о проблеме. потому что у этой службы есть связь со всеми обслуживающими компаниями и после вызова остаётся лишь ждать помощи которая придёт очень быстро», — говорит руководитель управления контроля и качества городской среды г. Шымкента Нурдаулет Курбанбекулы.

Принимает управление и меры по более широкому использованию возможностей ситуационного центра. С этого года в систему IКОМЕК 109 интегрированы организации оказывающие услуги по внутридомовому газовому оборудованию. Теперь, говорят специалисты, все вопросы, связанные с утечками газа и ремонтом газораспределительных сетей, будут находиться под круглосуточным контролем и решаться в максимально сжатые сроки.